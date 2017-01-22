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22 Ocak 2017 Pazar 08:17

ÖSYM kozmik odasında FETÖ'nün casus yazılımı bulundu

KPSS'de kopya skandalını soruşturan savcılar yeni bir skandalla karşılaştı. ÖSYM'nin kozmik odasını yol geçen hanına çeviren FETÖ'cü yapılanma bu kez 2015 - 20167 yılına ait KPSS sorularını yedeklediği belirlendi.

ÖSYM kozmik odasında FETÖ'nün casus yazılımı bulundu
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ÖSYM kozmik odasında FETÖ'nün casus yazılımı bulundu

Türkiye'yi sarsan, milyonlarca gencin geleceğiyle oynayan 2009 - 2010 KPSS skandalı soruşturması devam ederken, FETÖ'cü yapılanmanın ÖSYM kozmik odasındaki bilgisayarlara casus yazılım yerleştirdiği belirlendi. Üstelik bu yazılımla 2015 - 2016 sınavlarının da yedeğinin alındığı ortaya çıktı.



Bakanlar Kurulu'nun izniyle ÖSYM'nin kozmik odasına giren KPSS soruşturmasını yürüten savcılar, FETÖ'nün casus yazılımla 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularını da yedeklediğini ortaya çıkardı. Savcılık bütün kamu kurumlarını uyardı.

SORULARI YEDEKLEMİŞLER

CNN TÜRK'ten Serhat Dal'ın özel haberine göre, KPSS soruşturmasında Bakanlar Kurulu kararı ile ÖSYM'nin kozmik odasındaki bilgisayarları inceleyen savcılık, çok ilginç ve yeni verilere ulaştı. Buna göre FETÖ üyeleri tarafından soruların yedeklenmesi için oluşturulan casus programın son iki yılın, yani 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularını da yedeklediğini tespit etti.

KPSS soruşturmasında savcılık FETÖ üyelerinin ÖSYM'nin kozmik odasında kurduğu sistemi çözdü. Son 15 yıllık kayıtları incelemeye alan Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2015 ve 2016 yıllarındaki KPSS sınav sorularının da yedeklendiğini tespit etti.
Ankara Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarından Ender Coşkun'un talebi üzerine ÖSYM'nin kozmik odasındaki bilgisayarların imajlarının alınabilmesi için ilk defa Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı. O karar uyarınca yapılan incelemede, sisteme girildikten sonra soruların siliniyor gibi gözükmesine rağmen kopyalanmasını sağlayan arayüz programının halen çalıştığı tespit edildi.


Savcılık şimdi kopyalanan 2015 ve 2016 yıllarındaki soruların flaş belleklere yüklenerek dışarıya sızdırılıp sızdırılmadığını yani son iki sınavda da kopya çekilip çekilmediğini tespit etmeye çalışıyor. Eğer bu sınavlardaki soruların da sızdığı tespit edilirse sınavların iptali gündeme gelebilir.

ÖSYM'nin kozmik odasında yapılan incelemede 2012,2013 KPSS Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının da kopyaları bulundu.

Elde edilen bu son bilgiler doğrultusunda ilgili tüm kamu kurumlarına yazı yazan Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, ÖSYM'ye hizmet sağlayan şirketten hizmet aldılarsa sistemlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı. Kaynak CNNTurk


 
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