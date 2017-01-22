ÖSYM kozmik odasında FETÖ'nün casus yazılımı bulundu

SORULARI YEDEKLEMİŞLER

CNNTurk

Türkiye'yi sarsan, milyonlarca gencin geleceğiyle oynayan 2009 - 2010soruşturması devam ederken,'cü yapılanmanınkozmik odasındaki bilgisayarlara casus yazılım yerleştirdiği belirlendi. Üstelik bu yazılımla 2015 - 2016 sınavlarının da yedeğinin alındığı ortaya çıktı.Bakanlar Kurulu'nun izniyle ÖSYM'nin kozmik odasına giren KPSS soruşturmasını yürüten savcılar, FETÖ'nün casus yazılımla 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularını da yedeklediğini ortaya çıkardı. Savcılık bütün kamu kurumlarını uyardı.'ın özel haberine göre, KPSS soruşturmasında Bakanlar Kurulu kararı ile ÖSYM'nin kozmik odasındaki bilgisayarları inceleyen savcılık, çok ilginç ve yeni verilere ulaştı. Buna göre FETÖ üyeleri tarafından soruların yedeklenmesi için oluşturulan casus programın son iki yılın, yani 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularını da yedeklediğini tespit etti.KPSS soruşturmasında savcılık FETÖ üyelerinin'nin kozmik odasında kurduğu sistemi çözdü. Son 15 yıllık kayıtları incelemeye alan Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2015 ve 2016 yıllarındakisınav sorularının da yedeklendiğini tespit etti.Ankara Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarından Ender Coşkun'un talebi üzerine ÖSYM'nin kozmik odasındaki bilgisayarların imajlarının alınabilmesi için ilk defa Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı. O karar uyarınca yapılan incelemede, sisteme girildikten sonra soruların siliniyor gibi gözükmesine rağmen kopyalanmasını sağlayan arayüz programının halen çalıştığı tespit edildi.Savcılık şimdi kopyalanan 2015 ve 2016 yıllarındaki soruların flaş belleklere yüklenerek dışarıya sızdırılıp sızdırılmadığını yani son iki sınavda da kopya çekilip çekilmediğini tespit etmeye çalışıyor. Eğer bu sınavlardaki soruların da sızdığı tespit edilirse sınavların iptali gündeme gelebilir.ÖSYM'nin kozmik odasında yapılan incelemede 2012,2013 KPSS Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının da kopyaları bulundu.Elde edilen bu son bilgiler doğrultusunda ilgili tüm kamu kurumlarına yazı yazan Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, ÖSYM'ye hizmet sağlayan şirketten hizmet aldılarsa sistemlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.