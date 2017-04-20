Özel okullara yüksek zam şoku; Acımasız zam yapan kapatılabilir

ÖNCE PARA SONRA KAPATMA CEZASI

ÖZEL OKULLARA ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ OKUTMA ZORUNLULUĞU

EN FAZLA ARTIŞ NE KADAR OLABİLİR?

VELİ-ÖZEL OKUL SÖZLEŞMESİ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı özel okul ücretlerine yapılan zamlar konusunda geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu bilgisayarlı takipte işi sıkı tutuyor. Yıllık enflasyon oranını geçenlere ağır cezalar getirebilecek.MEB, özel okulların ücretlerine yapacakları zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediğini geçen yıl kurulan ‘elektronik takip’ sistemiyle denetlemeye başladı. Bakanlığın velilere uyarısı, ücret ödemelerini banka üzerinden yapmaları oldu5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ücret artışına uymayan okullara uygulanacak cezaları belirliyor. Buna göre ücret artışında kurala uymayan okula önce asgari ücretin 5 katı yani yaklaşık 8 bin 877 TL para cezası geliyor. İkinci kez tekrarlayan okula bu kez 44 bin TL’nin üzerinde ceza, üçüncü tekrarda ise kapatma cezası geliyor.Elektronik takip dışında, velinin ara sınıflarda ücret artışının bakanlığın belirlediği oranın üzerinde çıkması halinde yapacağı şikâyetler de mercek altına alınarak inceleniyor.Bakanlığın yönetmelik değişikliğinin ardından özel okullarda bursluluğa ilişkin de düzenleme yapılmıştı. Özel okullarda, yüzde 3 oranında ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu bulunuyor. Bu oranın altında öğrenci okutan özel okullara da brüt asgari ücretin 5 katı kadar ceza verilebileceği hükmü yer alıyor.Çocukları özel okullarda okuyan ailelerin en büyük şikâyetini özel okul ücretlerine yapılan zam oluşturuyor. Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre velilerden gelen şikâyetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) ücretlere yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediğini, geçen yıl kurulan ve okulların da ücret bilgilerini girmek zorunda olduğu “elektronik takip” sistemiyle denetlemeye başladı. Belirlenen oranda zam yapmayan okulları ise önce asgari brüt ücretin 5 katı, ikinci tekrarında bunun 5 katı ceza, üçüncüsünde de kapatma bekliyor.ara sınıflarının eğitim ücretlerine ilişkin Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde, ara sınıfların eğitim artış oranının hesaplanmasında, “(Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına, okulun geçen yıl ilan ettiği ücrete en fazla yüzde 5 daha ilave artış yapılabileceği” hükmü bulunuyor. İşte takip sistemi de bu artışlar için kuruldu.Bu kapsamda, nisan ayı için özel okulların maksimum artış oranı yüzde 18.69 olacak. Bakanlığın bu hesabı, kayıt yapılan aydan geriye doğru 12 aylık enflasyon miktarı üzerinden belirleniyor. Buna göre özel okullar, bakanlığın belirlediği maksimum artış ücretinin üzerinde bir artış oranı belirleyemeyecek. Özel okulların ara sınıflar için belirlediği bu artış oranı, bakanlı- ğın elektronik takip sistemine girdiklerinde de otomatik olarak takip ediliyor.Velilerin mağduriyet yaşamaması için de özel okullara yapılan ödemelerin bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi de hükme bağlanmıştı. Örneğin geçen yıl 10 bin liraya kaydolan bir öğrencinin bir sonraki yıl ödeyeceği kayıt ücretinin en fazla 11 bin 800 lira olması gerekirken, bu rakamın üzerinde bir ücret istenmesi halinde, bakanlığın elektronik takip sistemi devreye giriyor. Mevzuata aykırı artışların sistemden tespiti ile gerekli idari para cezası işlemi başlatılıyor.Bakanlık müfettişleri, özel okullara ilişkin ücret artışıyla ilgili denetimlerinde, öğrencinin kaydolduğu yıldaki ücret ve veli ile yapılan sözleşmeyi esas alıyor. Müfettiş denetimlerinde, bakanlığın belirlediği artış oranının üzerinde veliden başka bir miktarın talep edilip edilmediği de inceleniyor.