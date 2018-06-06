Porland'dan öğnencilere yarı zamanlı çalışma imkanı



Porland, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören şimdilik 70 öğrenciye iş imkanı sunuyor. Üniversiteyle iş birliği içinde geliştirilen eşi, benzeri olmayan bu projeyle öğrenciler hem yarı zamanlı çalışma imkanına erişiyor hem ailelerine maddi destek oluyor hem de çalışma hayatına adım atmış oluyorlar.

1976 yılında temelleri atılan, 1992 yılında, %100 yerli sermaye ile kurulan Porland, Bilecik'te 300 bin metrekare açık ve 70 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerimizde uygulanmak üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri iş hayatına hazırlamak, tecrübe edindirmek ve aile ekonomilerine destek olmaları adına yarı zamanlı çalışma sistemini kapsayan bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi.

Proje kapsamına dahil edilen öğrenciler; günde 4 saat olmak üzere, Porland Bilecik fabrikasında 09:00-13:00 veya 13:00-17:00 saatleri arasında, okul hayatlarını aksatmayacak şekilde çalışma imkanı buluyor. Kendi ders saatlerinin uygunluklarına göre seçtikleri vardiya düzeninde, haftada 30 saatten az, yarı zamanlı çalışan öğrencilere; sınav dönemleri, yarı yıl ve yaz tatilleri gibi dönemlerde de Porland yönetimi her türlü yapıcı imkan ve izni tanıyor. Arzu eden öğrenciler, Porland'ın da uygun görmesiyle tam zamanlı çalışma sistemine de mezuniyetleri sonrası dahil edilebiliyorlar. Tıpkı bir Porland çalışanı olarak görülen bu gençlere, şirket çalışanlarına tanınan birçok sosyal hak ve imkanlar da ayrım yapılmadan tanınıyor. Projeye dahil edilen öğrenci sayısı her geçen gün artmakla birlikte, çok yoğun başvurular yapılıyor ve proje sadece öğrencilerle sınırlandırılmadan ev hanımlarını da iş hayatına katılmalarına teşvik ederek, onlara da yarı zamanlı iş imkanı sağlanıyor.

Yarı zamanlı çalışma projesini başından beri destekleyen, üniversite öğrencilerini diğer çalışanlardan ayırmadıklarını vurgulayan Lojistik Planlama Grup Müdürümüz Murat Pamukçu konu hakkında yaptığı açıklamada; "Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesiyle geliştirdiğimiz proje; fabrika düzeninde oldukça zor bir çalışma şekli olsa da şu an 70 öğrencimiz ve halen artarak devam eden işe alımlarımızla, öğrenciler ve üniversiteyle karşılıklı çabalarla çok başarılı bir şekilde işliyor. Buradaki öğrencilere hem ekmek kapısı oluyor hem ailelerini birtakım külfetlerden kurtarıyoruz, aynı zamanda da burada iş tecrübesi edinmelerini sağlıyoruz. Bir işletmede çalışan işlerin akışını yaşayarak görüyorlar, tüm bunlar da onlar için çok güzel bir tecrübe edinmelerini sağlıyor" dedi.



Porland Hakkında:

Porland, 1976 yılından bugüne gerek Ev gerekse Gastronomi kesimine hizmet eden ürün yelpazesi ile tasarımdan üretim aşamasına kadar her ince detayı üstün teknoloji ve iş gücü ile ürünlerine yansıtan, dünya trendlerinin de ötesinde sektörde trend belirleyici olarak konumlanan, 42 yıllık deneyime sahip Türkiye'nin önde gelen markasıdır.

Bilecik'teki kendi tesislerinde, Porselen üretiminin yanı sıra ürün gamındaki ev gereksinimine yanıt verebilen masa üstü, mutfak, ev-dekor, tekstil ve banyo kategorisindeki ürünleriyle müşterilerin her türlü alışveriş ihtiyacına cevap vermektedir. Ayrıca dünya markalarından olan cam üreticisi Libbey ve Luigi Bormioli de mağazalarında satışta olan markalardan bazılarıdır. Porland 1600'ü aşkın çalışanın istihdam edildiği Türkiye'nin en büyük porselen üreticilerinden birisidir. 6 bölge müdürlüğü, Perakende de 30'u aşkın mağazası ve online alışveriş sitesi ile sadece yurt içinde değil, yurt dışı pazarlarının da aranılan markasıdır. 300 bin metrekare açık ve 70 bin metrekare kapalı alana sahip Bilecik tesislerinde, yılda yaklaşık 70 milyon adet üretiminin %65'ini dört ana kıtada 30'dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.