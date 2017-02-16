Rize, Trabzon, Giresun, Sivas ve Ordu'da okullar tatil

ORDU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

GİRESUN'DA OKULLARA ARA VERİLDİ

SİVAS'TA OKULLAR TATİL

Kara kış Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Yoğun Kar yağışı nedeniyle Rize,Trabzon, Giresun, Sivas ve Ordu'da eğitime bir gün ara verildi.Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti.Etkili kar yağışı nedeniyle yarın il geneli okulların eğitime ara verildiğini ifade eden Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararı alındığı kaydetti.Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda güçlük ve sıkıntı yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda 17 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:"Gürgentepe, Korgan, Ulubey, Kabataş, Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Mesudiye, Çaybaşı ve Kabadüz ilçelerinin tamamındaki okullarda, Akkuş, Fatsa, Gülyalı ve İkizce ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim 17 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir."Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtilerek, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Güce, Keşap ve Piraziz ilçelerinin de tamamında eğitim-öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.Açıklamada, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde merkez hariç, Bulancak ilçesinde ise ilçe merkezi ve Yalıköy hariç taşımalı eğitim yapan okullar ve köy okullarının tatil edildiği belirtildi.Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yarın ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.Koyulhisar Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bütün okullar 17 Şubat Cuma günü tatil edildi.İlçede görev yapan hamile ya da engelli kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.Öte yandan Gürün-Kangal karayolu kar ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.