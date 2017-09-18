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Şampiyonlar Ödüllendirildi

Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Uluslararası spor şampiyonalarında derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

Şampiyonlar Ödüllendirildi

Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Uluslararası spor şampiyonalarında derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 20:19
Şampiyonlar Ödüllendirildi

Törene; Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İkitelli OSB’yi temsilen Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Tunalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Sebahatdin Kayas, Nedim Çırpıcı. Mustafa Topcuoğlu ve Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Okul Müdürü Eray Şeker, Okul Kurucusu Tahir Fırat Şuekinci, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, İkitelli OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Tunalı, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerinden 85 kiloda Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonu Muhammed Furkan Dursun’a, 58 kiloda Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası İkincisi Mustafa Safa Yıldırım’a ve Wushu Avrupa Şampiyonu Furkan Gündüz’e başarılarından dolayı ödülleri takdim edildi.

Son Güncelleme: 18.09.2017 20:31
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