Sarıyer 'de 5 bin öğrenciye belediyeden burs desteği

Çocuklarımızın Bursu Özveriden…

Aralıksız Karla Mücadele Edildi

Sarıyer sınırları içeresinde oturan 5 bin öğrenciye burs desteği sağlandı. Belediyesi’nden eğitim bursu almaya hak kazanan 5 bin öğrenciye, üç aylık bakiyenin yüklendiği banka burs kartları,’nde törenle dağıtıldı., 5 bin çocuğa verilen bursun, özveriyle sağlandığına işaret etti.Sarıyer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında da, eğitim yardımı devam etti. İhtiyaç sahibi öğrenci velilerine kasım, aralık ve ocak ayı bakiyelerinin yüklendiği burs kartları Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde verildi. Çocuklarının eğitim yükünü paylaşan Sarıyer Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar "Eğitim desteği çocuklarımızın geleceği için çok önemli, Sarıyer Belediyesi'ne, Başkan Şükrü Genç'e teşekkür ediyoruz' dediler.Başkan Genç, belediyelerin burs verme görevi olmadığı halde, 5-6 yıldır Sarıyer Belediyesi’nin öğrencilere eğitim bursu verdiğini anımsatarak, “Bunu da vergilerimizle, dişimizden, tırnağımızdan arttırarak ve bağışlarla gerçekleştirebildik. Bizden başka 5 bin çocuğa burs veren başkaca bir kurum da yok. ‘Yeterince bakmıyorlar’ şeklindeki yaklaşım haksızdır. Bir olanak sağlamaya çalışıyoruz” dedi.1987’den bu yana böyle yoğun kar yağışı anımsamadığını belirten, barajların da karla yüzde 80’lerin üzerinde dolduğunu belirtti.İstanbul’un en büyük dokuzuncu yüzölçüme sahip Sarıyer’in bu yağıştan en fazla nasiplenen ilçe olduğunu kaydederek, “Ben dâhil 250 kişilik ekip, sürekli vardiyalarla hiç durmadan çalıştık. Bununla birlikte tüm bunları görmezden gelen haksız eleştiriler yapıldı. Makineler bile bu tempoya dayanamadı; ama ekipler çalıştı. Ana arterler hep açıktı. Sağlık durumunda motorize ekipler hep yanınızdaydı” dedi.