Eğitim:
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14 Ocak 2017 Cumartesi 00:54

Sarıyer'de 5 bin öğrenciye belediyeden burs desteği

Sarıyer Belediyesi ilçede oturan vatandaşların eğitim yükünü hafifletmek için geleneksel hale getirdiği burs desteğini bu yıl da sürdürüyor. Başkan Şükrü Genç, 5 bin öğrenciyi kapsayan desteğin büyük bir özveri ile hazırlandığını söyledi.

Sarıyer'de 5 bin öğrenciye belediyeden burs desteği
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Sarıyer'de 5 bin öğrenciye belediyeden burs desteği

Sarıyer sınırları içeresinde oturan 5 bin öğrenciye burs desteği sağlandı. Belediyesi’nden eğitim bursu almaya hak kazanan 5 bin öğrenciye, üç aylık bakiyenin yüklendiği banka burs kartları, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde törenle dağıtıldı.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 5 bin çocuğa verilen bursun, özveriyle sağlandığına işaret etti.

Sarıyer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında da, eğitim yardımı devam etti. İhtiyaç sahibi öğrenci velilerine kasım, aralık ve ocak ayı bakiyelerinin yüklendiği burs kartları Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde verildi. Çocuklarının eğitim yükünü paylaşan Sarıyer Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar "Eğitim desteği çocuklarımızın geleceği için çok önemli, Sarıyer Belediyesi'ne, Başkan Şükrü Genç'e teşekkür ediyoruz' dediler.

Çocuklarımızın Bursu Özveriden…
 
Başkan Genç, belediyelerin burs verme görevi olmadığı halde, 5-6 yıldır Sarıyer Belediyesi’nin öğrencilere eğitim bursu verdiğini anımsatarak, “Bunu da vergilerimizle, dişimizden, tırnağımızdan arttırarak ve bağışlarla gerçekleştirebildik. Bizden başka 5 bin çocuğa burs veren başkaca bir kurum da yok. ‘Yeterince bakmıyorlar’ şeklindeki yaklaşım haksızdır. Bir olanak sağlamaya çalışıyoruz” dedi.




Aralıksız Karla Mücadele Edildi
 
1987’den bu yana böyle yoğun kar yağışı anımsamadığını belirten Başkan Genç, barajların da karla yüzde 80’lerin üzerinde dolduğunu belirtti.

İstanbul’un en büyük dokuzuncu yüzölçüme sahip Sarıyer’in bu yağıştan en fazla nasiplenen ilçe olduğunu kaydederek, “Ben dâhil 250 kişilik ekip, sürekli vardiyalarla hiç durmadan çalıştık. Bununla birlikte tüm bunları görmezden gelen haksız eleştiriler yapıldı. Makineler bile bu tempoya dayanamadı; ama ekipler çalıştı. Ana arterler hep açıktı. Sağlık durumunda motorize ekipler hep yanınızdaydı” dedi.
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