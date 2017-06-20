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20 Haziran 2017 Salı 23:12

Şişli Terakki Lisesi 2016-2017 mezunları diplomalarını aldılar

1877 yılında kurulan Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve Fen Lisesi 2016-2017 mezunları törenle diplomalarını aldılar

Şişli Terakki Lisesi 2016-2017 mezunları diplomalarını aldılar
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Şişli Terakki Lisesi 2016-2017 mezunları diplomalarını aldılar

   1877 yılında kurulan Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve Fen Lisesi 2016-2017 mezunları törenle diplomalarını aldılar."2017 Beyaz Gece Programı" çerçevesinde yapılan diploma töreninde söz alan okul müdürü Necdet Beken mezun olan gençleri tebrik etti ve onların hayat boyu Şişli Terakli'li olmaktan gurur duyacaklarını bu olkulda okumanın ne demek olduğunu bundan sonraki yaşamlarındaki başarılarda hissedeceklerini söyledi.
   Törende daha sonra dönem birincilerine ödülleri verildi.Ve mezunların diplomaları isimleri tek tek okunarak verildi.,Çok sayıda velinin ve davetlinin katıldığı ödül töreni okul mezunlarının konseri ile son buldu.
 
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Şişli Terakki Lisesi2017 Beyaz Gece Programı
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