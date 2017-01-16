Takdirname ve teşekkür nasıl hesaplanır

NOTLAR E-OKUL'A YÜKLENİYOR

AĞIRLIKLI PUAN NASIL HESAPLANIR?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

*Takdir Belgesi için gereken dönem not ortalaması: 85, 00-100

*Teşekkür Belgesi için gereken dönem not ortalaması: 70, 00-84, 99

AĞIRLIKLI PUAN ORTALAMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Okullarda yarı yıl tatili hazırlıkları son hızla devam ediyor. Yüzbinlerce başarılı öğrenci, karnesi ile birlikte takdirname veya teşekkür alabilmek için son sınavlarını verirken, aileler de çocuklarının hangi puan ortalamasıyla takdir ya da teşekkür alacağını araştırıyor.Milyonlarca öğrenci 20 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 15 günlük bir tatile çıkacak. Notların bir çoğu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne yazılsa da öğrenciler takdir belgesi mi yoksa teşekkür belgesi mi aldığını merak ediyor. Peki takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır?Örneğin Türk Edebiyatı dersi haftada 6 saat okutuluyorsa ağırlığı 6'dır. Ders puanı ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı puanı hesaplanır.Ortaokulda okuyan öğrenciler 5,6,7,8. sınıf ve lisede okuyan öğrenciler de 9, 10, 11, 12. sınıf için takdir-teşekkür belgesi hesaplama konusunda heyecanla hesaplamalar yapıyor. Fakat birçok öğrenci de nasıl hesaplandığını bilmiyor.Dönem sonunda hesaplanan dersin puan ortalaması alınır ve bu ortalama hesaplama yapılan dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Tüm derslere bu işlem uygulandıktan sonra çıkan sonuçlar toplanır ve toplam ders saatine bölünür. Böylece dönem ortalaması bulunur ve puana göre de hangi belgenin kazanıldığı ortaya çıkar.Örnek: Türk Edebiyatı dersinin haftalık ders saati 6, yıl sonu puanı ise 85 olsun.Bu durumda Türk Edebiyatı dersinin ağırlıklı puanı:6x85=510 olacaktır.Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puandır. Takdir teşekkür hesaplamaları bu ağırlıklı ortalama puan ile yapılmaktadır