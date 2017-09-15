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TEOG kalkacak mı? TEOG için son durum, TEOG 2017

TEOG sınavının kalkması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca öğrenci ve veli gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi.

TEOG kalkacak mı? TEOG için son durum, TEOG 2017

TEOG sınavının kalkması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca öğrenci ve veli gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi.

15 Eylül 2017 Cuma 22:53
TEOG kalkacak mı? TEOG için son durum, TEOG 2017

TEOG kalkacak mı? TEOG için son durum, TEOG 2017


 


TEOG 2017; TEOG sınavı kalkacak mı? Erdoüğan'nın 'TEOG sınavı kaldırılmalı' sözlerinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Milyonlarca veli ve öğrenci TEOG sınavının akibetini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı ve liseye geçiş için uygulanan TEOG sınavının kaldırılması gerektiğini söyledi. Peki, TEOG kalkıyıor mu? TEOG kalkacak mı?

TEOG KALKIYOR MU? TEOG KALKACAK MI?

Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılması gerektiğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın TEOG açıklaması:

Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.

TEOG SINAVI NEDİR? TEOG NE ZAMAN YAPILIR, KİMLER KATILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG), 8.sınıf öğrencileri için yapılmakta olan sınavın kısa adıdır.

TEOG sınavında, Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürüve ahlak bilgisi ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinin öğretim programlarında yer alan kazanımlarını öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanır.

Ortak sınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarak e-Okul Sistemi’ne girilir ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilir.

Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanır.

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