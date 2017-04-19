TEOG sınavından önce uzmanından altın tavsiye; Kendinizi rahatlatın!

Koray Varol’dan Altın öneriler:

STRESTEN UZAK DURUN

BAŞARACAĞINIZA İNANIN

BESLENME VE UYKU DÜZENİ

KORAY VAROL AKADEMİ HAKKINDA

Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş () sınavına az bir süre kala rahatlamanın önemli olduğunu vurguladı. Bir yıl boyunca öğrencilerin öğrenebildikleri her şeyi öğrendiklerini belirten Varol, “Öncelikle bunun bir sınav olduğunu ve hayatın her aşamasında böyle sınavlarla karşılaşabileceklerini unutmamalıdırlar” dedi.Öğrenci, zaten bütün bir yıl boyunca çalışmış ve emek harcamıştır. Bunun bilincinde olmalıdır. Sınava bir iki gün kala çalışmaları yavaşlatmalı, son gün hiç ders çalışmamalıdır. Dinlenmeli kendisini yoracak ya da strese sokacak ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıdır. Örneğin arkadaşlarıyla sınav nasıl geçecek, konuşması yapmamalıdır. Bu stres düzeyini yükseltebilecek bir davranış olur.Kendilerine bu sınav için çok çalıştıklarını ve başaracaklarını sesli olarak söylemeliler. Televizyon, tablet ve telefona yoğunlaşmamalılar, olabildiğince küçük tekrarlar faydalı olacaktır. Sınavdan bir gün önce fazla yorulmamaları gerekir.Sınavdan önceki gün abartılı ve dokunabilecek yiyecekleri yemekten kaçının. Normalde ne yiyorsanız onu yiyin. Alıştığınız uyku saatinde yatın. Pek çok kişi dinlenmek için erkenden yatar ancak kendilerini uyumak için zorladıklarından daha çok yorulurlar. Kaygıyı kontrol etmek de çok önemlidir.Başarı odaklı eğitim sistemleri uzmanı olan Koray Varol tarafından İstanbul Levent’te kurulan Koray Varol Akademi; benimsediği birebir butik eğitim modeliyle Türkiye’nin seçkin eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Hedefe götüren, sonuç odaklı öğrenme modelleriyle farklılaşan Koray Varol Akademi, öğrencilerine güç, güven ve öğrenme becerileri katmaktadır.Koray Varol Akademi sahip olduğu kurumsal eğitimci gücünün yanında, öğrencilere ve velilere sunduğu sıcaklıkla da büyük bir geleneği yaşatmaktadır. Sevgi ve ilgi bağı güçlü öğretmenleriyle öğrenmeyi kolaylaştıran yenilikçi metotlar uygulamaktadır. Benimsediği bu ilgi ve bilgiyle öğrencilerini sadece hayallerindeki okullara değil, hayata da hazırlamaktadır.Kendine özgü bir eğitim sistemine sahip olan Koray Varol Akademi, sürekli güncellenen uzman eğitimci kadrosuyla müfredata uygun bilgi ve içerikleri en etkili şekilde kullanmaktadır. Yaygın ikilemlere açıklık getiren empatisi yüksek uzman eğitimci kadrosuyla bilginin paylaşımını kolaylaştırmaktadır.