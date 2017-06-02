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02 Haziran 2017 Cuma 00:26

Tohumlu Kalem İle Toprağa Bir Ağaç Verin

Ürettiğimiz tüm kalemlerin ortak özelliği doğada kolayca çözünüyor olması. Fakat doğaya zarar vermemenin dışında ona bir armağan vermenin de dünyaya ne kadar fayda sağlayabileceğini biliyoruz.

Tohumlu Kalem İle Toprağa Bir Ağaç Verin
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Neredeyse her maddenin özensiz olarak ürünlere karıştırıldığı günümüz dünyasında doğaya özen göstermek bizlerin en büyük hedefi. Bir sonraki nesle yalnızca yüksek apartmanlar bırakmamak, yeşil bir dünyaya uyanabilmelerini sağlamak için Steppen olarak her gün farklı çalışmalara imza atıyor ve dünyanın her yerinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz tüm kalemlerin ortak özelliği doğada kolayca çözünüyor olması. Fakat doğaya zarar vermemenin dışında ona bir armağan vermenin de dünyaya ne kadar fayda sağlayabileceğini biliyoruz. Bu doğrultuda çıktığımız bu yolda tohumlu kalem üretmeye ve sizlerin beğenisine sunmaya başladık. Ürettiğimiz her tohumlu kalemin içerisinde bulunan tohumlar, sizin de kendinize ait bir fidanınız olabilmesini sağlıyor.
Kurumsal Kimliğinizi Doğaya Zarar Vermeden Sürdürebilirsiniz
Steppen, doğa dostu kalemleri ile markanıza değer katıyor. Kurumsal kimliğinizin devamlılığı adına üretilen birçok araç doğaya zarar verirken Steppen, logonuzu ve renklerinizi taşıyan sağlıklı ve zararsız tasarımlara imza atıyor. Doğaya can verebilmenizi sağlayan tohumlu kalemler, dünyanın dört bir yanında ilgiyle kullanılırken yer yerde bir ağaç büyümesine yardımcı oluyor. Markanız adına üretilen bu kalemler sayesinde hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde bir ağacınız olmasını sağlayabilir. Belki yıllar sonra güneşten bunalmış olan çocuklara gölge, kuşlara yuva olabilirsiniz. Dünya hepimizin ve ona bir nefeslik tohum ekmek sizlerin elinde. Doğayı sevin ve ona zarar vermekten kaçının.
Tohumlu Kalemi Nasıl Ekebilirsiniz?
Tohumlu kalemlerin de kendi içerisinde birçok modeli bulunuyor. Her modelde tohumun bulunduğu alan değişiklik gösterse de genel olarak kapağında bulunuyor. Haznenin içerisinden çıkardığınız tohumları önceden hazırlamış olduğunuz toprağınıza iyice yerleştirin. Bahçede bir alana dikmiyorsanız saksınızı güneşli bir yere almanızda fayda var. Kendi tarzınıza uygun saksıyı veya alanı tercih ettikten sonra tohumlara ilk can suyunu verebilirsiniz. Sonrasında da bir tohumun hayat buluşunu sabırla beklemeniz gerek. Yemyeşil bir gelecek için atacağınız ilk adım size kendinizi iyi hissettirecektir. Toplantılarınızda, etkinliklerinizde, görüşmelerinizde veya özel günlerinizde dağıtabileceğiniz tohumlu kalemler ile kalıcı bir hatıra bırakabilir, sıkıcı, klişe ve birbirinin aynısı olan hediye seçeneklerinden sıyrılabilirsiniz.

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Tohumlu Kalem
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