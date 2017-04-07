07 Nisan 2017 Cuma 11:29

TS-1 ve TS-2 Puanlı Bölümler İçin Hangi LYS Sınavlarına Girilmeli?

YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenen üniversite sınavında öğrencilerin hedefledikleri her bölüm için farklı puan sistemleri uygulanmaktadır.