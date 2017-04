TS-1 ve TS-2 Puanlı Bölümler İçin Hangi LYS Sınavlarına Girilmeli?

YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenen üniversite sınavında öğrencilerin hedefledikleri her bölüm için farklı puan sistemleri uygulanmaktadır. Sınav puan kategorileri öğrencilerin tercih edecekleri bölümlere olan uygunluklarını daha iyi test edebilmek için kullanılır. Öğrenciler tüm sınavlara girseler bile her sınavın her sınav puan kategorisine etkisi farklı olmaktadır. Puan türüne göre ders çalışmak ve kat sayısı yüksek olan alanlara ağırlık vermek en yaygın sınav stratejisidir.Puan Türleri ve EtkisiSadece YGS puan türü ile girilebilen bölümler olduğu gibi YGS ve LYS puanlarının toplamı ile girilen bölümlerde vardır. Eğer girmek istenilen bölüm YGS puanı ile alım yapıyorsa YGS sınavından almış olduğunuz YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 puan türlerinden aldığınız puanın tamamı tercih edeceğiniz bölüm için önemlidir. Eğer girilecek bölüm MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, DİL-1, DİL-2, TS-1 ve TS-2 puanları ile alım yapıyorsa puanınız YGS puanınızın %40’ı ile LYS puanınızın %60’ı toplanarak puan hesaplaması yapılır.TS-1 Puan Türü Nedir?TS-1 puan türü YGS ve LYS sınavında alınan puanların hesaplanmasıyla elde edilen bir puan türüdür. Arkeoloji, İletişim, Coğrafya, İlahiyat, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Basın ve Yayın, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği gibi bölümlerde okumak isteyen öğrencilerin TS-1 puan türünde yüksek puan alması gerekir. TS-1 puan türüne etki eden sınavlar YGS ve LYS sınavı olduğundan her dersin etkisini ayrı ayrı görmek önemlidir.YGS’de yer alan 40 Türkçe sınavı %13, 40 Sosyal Bilimler sınavı %12, 40 Matematik sınavı %10 ve 40 Fen Bilimleri sınavı %5 oranında TS-1 puanını etkiler. LYS’de ise sadece TS-1 puanı almak isteyen öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya sınavını kapsayan LYS 3 ile Tarih, Coğrafya 2 ve Felsefe sınavını kapsana LYS 4 oturumlarına katılmaları gerekir. LYS sınavlarında Türk Dili ve Edebiyatı %15 , Coğrafya %8, Tarih %15, Coğrafya 2 %7 ve Felsefe %15 oranında TS-1 puanının hesaplanmasını etkiler.TS-2 Puan Türü Nedir?TS-2 puan türü YGS ve LYS sınavlarından alınan puanların belirli yüzdelerle hesaplanması ile elde edilen puan türüdür. Film Tasarımı, Halkla İlişkiler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği ve Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji gibi bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler TS-2 puan türünde yer alan ve öne çıkan derslere ağırlık vermelidir.YGS’de sorulan 40 Türkçe sorusundan alınan puanın %18’i, 40 Sosyal Bilimler sorusundan alınan puanın %11’i, 40 Matematik sorusundan alınan puanın %6’sı ve 40 Fen Bilimleri sorusundan alınan puanın %5’i TS-1 puanını etkiler. LYS’de ise TS-2 puanına öncelik veren öğrencilerin LYS 3 ve LYS 4 oturumlarına katılmaları gerekir. LYS 3 oturumunda yer alan Türk Dili ve Edebiyatı %25 ve Coğrafya 1 %5 oranında LYS puanını etkiler. LYS 4 oturumunda yer alan Tarih sınavı %15, Coğrafya 2 sınavı %5 ve Felsefe sınavı %10 oranında TS-2 puanına etki etmektedir.