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Türkiye’deki okulların yüzde 70’inde kütüphane yok

Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri ve Ana Dil Bölümü öğretmenleri, ‘Bir kütüphane kur hayaller dile gelsin’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çorum’daki Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Türkiye’deki okulların yüzde 70’inde kütüphane yok

Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri ve Ana Dil Bölümü öğretmenleri, ‘Bir kütüphane kur hayaller dile gelsin’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çorum’daki Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

05 Haziran 2018 Salı 23:55
Türkiye’deki okulların yüzde 70’inde kütüphane yok

Türkiye’deki okulların yüzde 70’inde kütüphane yok

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de okul kütüphanesindeki kitap sayısı fazlalaştıkça öğrenci başarısı artıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara göre yüksek başarı ortalamasını kütüphanelerinde 500 ile 5000 kitap bulunan okullar yakalarken kütüphanesi olmayan okulların düşük bir başarı ortalamasında kaldığı gözlemlendi. Kitap okumanın kendilerine sunduğu birikimlerin farkında olan ve yıl boyunca hem kendi okullarındaki hem de farklı şehirlerdeki kütüphanelere kitap desteğinde bulunan Özel Uğur Anadolu Lisesi’nin son durağı Çorum oldu.

Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri ve Ana Dil Bölümü öğretmenleri, ‘Bir kütüphane kur hayaller dile gelsin’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çorum’daki Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun kitaplığına 2 bin 500 edebi eser ve kaynak kitap desteğinde bulunan öğrenciler, sonrasında yazar Buket Uzuner’in ‘Toprak’ romanında bahsettiği tabiat güzellikleri ile bilinen Çorum’u ve Amasya’yı gezdiler.

Kitaplarla kültür köprüsü kuruyorlar

Geçtiğimiz haftalarda ‘Ben okursam, sen okursan, o okursa değişir dünya’ isimli sosyal sorumluluk projesine katılarak evlerindeki romanları, hikaye ve test kitapları, ansiklopedileri ve ders çalışma setlerini köy okullarına gönderen Uğurlu öğrenciler, aradan geçen kısa sürede yeni bir projede daha yer aldı. Ana Dil Bölümü öğretmenlerinin öncülük ettiği ‘Bir Kütüphane Kur Hayaller Dile Gelsin’ projesi, okuyamadıkları için hayal kuramayan ya da hayallerini zenginleştiremeyen öğrenciler için farklı bir kültür yolu açıyor. Proje kapsamında Çorum Alaca’daki Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Uğurlu öğrenciler, okul kütüphanesine 2 bin 500 edebi eser ve kaynak kitap bağışladılar. 

Anadolu uygarlıklarına yolculuk yaptılar

Kütüphane kurulumunun ardından Alacahöyük’e doğru yola koyulan öğrenciler, Boğazkale, Hattuşaş ve Çorum Müzesi’ndeki Anadolu uygarlıklarının kalıntılarını inceleyerek uzak geçmişe kısa ama anlamlı güzel bir yolculuk yaptılar. Gezinin ikinci durağı ise Şehzadeler şehri olarak bilenen Amasya oldu. Ferhat ile Şirin Dağı’nda halk hikayelerimizin ünlü kahramanları anıldıktan sonra gezi Beyazıt Camii, Amasya Arkeolojik müzesi, Yeşilırmak kenarındaki Yalıboyu evleri ve Kral Mezarları ziyaretleriyle tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Özel Uğur Anadolu Lisesi
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