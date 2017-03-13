YGS 2017: Matematik sorularına süre yetmedi

YGS 2017 ardından uzmanlar tarafından mercek altına alınan testlerde önemli detaylar ortaya çıktı. Eğitimciler ise soruları geçtiğimiz YGS'lere göre daha zor buldu. Üniversiteye geçiş sınavının birinci aşaması olan ve 2.2 milyondan fazla adayın yarıştığı YGS’de adayları uzun paragraflı matematik soruları zorladı, zaman yetmedi
İki aşamalı üniversiteye geçiş sisteminin ilk ayağını oluşturan Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS) dün sona erdi. 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi.
Sınav, saat 10.00’da başladı ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı ve saat 9.45’te sınav binaları kapatıldı.
Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi. Adaylara Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 testten toplam 160 soru yöneltildi. 2013- 2014 yılında uygulanmaya başlanan yeni müfredat ilk kez YGS’de sınanmış oldu. Öğrencileri en çok zorlayan uzun paragraflı matematik soruları oldu.
Öğrenciler bu sorularda zamanı yetiştiremediklerini ve geometri sorularının da fazla olduğunu ve zaman kaybettirdiğini söyledi. Uzmanlara göre matematik testi sınavın belirleyicisi olacak, yapılma ortalaması düşük olan geometri sorularının fazla olması da matematik testinin ortalamasını düşürecek.
EĞİTİMCİLER SORULARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?
Bilfen Liseleri, Doğa Okulları, Uğur Okulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Kültür Eğitim Kurumları ve Açı Eğitim Kurumları uzmanlarının sınavı değerlendirmeleri şöyle oldu:
MATEMATİK: Geçen yıla göre daha zor. Geometri, matematik dağılımı değişti. 29 matematik, 11 geometri sorusu var. Geometri sorularının çözülme olasılığının düşük olduğu dikkate alındığında testin Türkiye ortalaması düşer. Problem ve geometri sorularının çokluğu süre sıkıntısı doğurdu, soru başına 1 dakika yetmedi. Problem sorularının uzun metinli ve zorluk seviyesinin yüksek olması sınav stresi ile odaklanamayan öğrenciler için sıkıntı doğurdu. Aynı durum geometri soruları için de geçerli. Matematik belirleyici olacak. Yeni müfredata göre ilk kez ‘vektör’ sorusu vardı, LYS konusu olan polinom da soruldu.
TÜRKÇE: Anlam soruları geçen yıl 32’yken bu yıl 31’e düşürüldü, 9 dil bilgisi sorusu soruldu. Dil bilgisi sorularının öğrencilerin temel bilgilerini sorgulamasının yanı sıra detay bilgiyi de sorguladığı gözlemlendi.
FİZİK: Fizik sınavı çok zor olmamakla beraber seçici ve kaliteli sorulardan oluşturulmuş. İşlem gerektiren soru yoktu. KİMYA: 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan kimya öğretim programı ilk kez sınandı. Sorular bilginin yorumlanması esasına dayandırılmış. Bağıl Nem sorusu YGS sınavı için sürpriz soru sayılabilir”.
BİYOLOJİ: Bilgi ağırlıklı ve akademik olarak belirli bir donanıma sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte, 11’inci sınıf sorusu soruldu.
TARİH: Sorular genel olarak tarihi kavramlar ve dönem bilgisinin yorumlanması üzerine kurgulanmış, paragrafı doğru okumaya dayalı olarak sorulmuş. Doğrudan bilgiyi ölçen soru sayısı azalmış. 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsayan 8 adet soru var, 7 soru ise 11. sınıf müfredatından. Orta düzeyde bir sınav.
COĞRAFYA: Önceki yıllarda olduğu gibi harita yorumlamaya yönelik sorular ağırlıklı. Uzun zamandır sorulmayan saat hesaplama sorusu ile nüfus piramitlerinin yorumlandığı sorularda öğrenciler zorlandı. Sınav, coğrafyanın temel kavram ve ilkeleriyle ilgili bilgi birikimi gerektiren; harita okuma, yorumlama, sorgulama ve analiz becerisini ölçen, ancak zorluk düzeyi yüksek olmayan bir sınav.
FELSEFE: İlk defa bu sene felsefi görüş ile filozofun isminin eşleştirilmesi soruldu. Paragrafa dayalı sorular felsefe konularına hâkim öğrenciler için kolay, bilgi eksiği olan öğrenciler için zor. Genel olarak öğrencileri zorladı.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine dayanan, kelime ve kavram bilgisini sorgulayan sorular. Geçen yıla göre kolaydı.