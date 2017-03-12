YGS Maratonu başladı: YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVLARIN YAPILDIĞI OKULLARDA YOĞUN ÖNLEM

GEÇ KALAN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMADI

İLK KEZ UYGULANIYOR

KAYSERİ'DE, YGS HEYECANI

Üniversite giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı () tüm Türkiye'de saat 10.00'da başladı. Milyonlarca ailenin merakla takip ettiği YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?İstanbul'da adaylar, sınava girecekleri binanın kapısında, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için saat 09.00'da hazır bulundu. Beyazıt'ta bulunan İstanbul Üniversitesi'ne giden öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınavlar için ilan edilen zamanda salona girmeyen çok sayıda öğrenci ise kapıdan geri çevrildi.2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştiriliyor. Üniversiteli olabilmek için YGS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2017-YGS sınav sonuçları 28 Mart 2017 Salı günü öğrencilere duyurulacak.YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.Adaylar sınavda ter dökerken, aileler de dışarda heyecan yaşadı. Saat 10.00'da başlayan sınav 160 dakika sürecek.Bu sene ilk defa uygulanan 09.45'ten sonra gelen öğrencilerin sınavın yapılacağı binaya alınmaması kuralı nedeniyle geç kalan öğrenciler sınava giremedi. Dışarı çıkan bir kız öğrenci gözyaşları içinde annesine sarılarak "Almadılar anne. 45 geçiyordu almadılar" dedi. Kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösteren öğrenciyi, yakınları teselli etti.Bu yıl ilk kez uygulanan düzenlemeye göre, adayların YGS başlamadan 15 dakika önce sınava gireceği binada olması gerekiyor. Bu uygulamaya göre adaylar, 10.00'da başlayacak oturum için 09.45'te sınav binasında bulunulması gerekiyor. Geç kalanlar YGS'ye alınmıyor.Kayseri'de öğrenciler, saat 10.00'da başlayan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ter döktü.Üniversiteye girişte ilk basamak olan YGS saat 10.00'da başladı. Öğrenciler binalara son girş saat olan 09.45'te hazır bulundu. Öğrenci velileri de çocuklarını sınavın yapıldığı bina önünde bekledi. Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.