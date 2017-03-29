﻿
Eğitim:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Mart 2017 Çarşamba 13:50

YGS sınavına giremeyenlerin durumu ne olacak?

ÖSYS başvuran 2 milyon 126 bin 684 adayın, 79 bin 969'u sınavsız geçişe başvurdu. Adayların 1 milyon 987 bin 488'i sınava girerken, bunların 1 milyon 986 bin 995'inin sınavı geçerli sayıldı.

YGS sınavına giremeyenlerin durumu ne olacak?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
YGS sınavına giremeyenlerin durumu ne olacak?

ÖSYM bu konuda kesin kararlı. Giremeyen, sınavlara yetişemeyen 100 binden fazla öğrenci bulunuyor. ÖSYM istatistiklerine göre, ÖSYS başvuran 2 milyon 126 bin 684 adayın, 79 bin 969'u sınavsız geçişe başvurdu. Adayların 1 milyon 987 bin 488'i sınava girerken, bunların 1 milyon 986 bin 995'inin sınavı geçerli sayıldı.


2017 YGS sonuçlarının açıklanması ile beraber, ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) ilişkin sayısal verileride paylaştı. Tablo'da en çok dikkat çeken konuların başında, sınav ücretini yatırdığı halde, YGS'ye giremeyen öğrencilerin sayısı geldi. İşte tablo ve detaylar.

Bilindiği üzere, dün YGS sonuçları ile birlikte YGS'ye ilişkin sayısal bilgilerde paylaşıldı. Tablo'da en çok dikkat çeken konuların başında ise '' başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde sınava giremeyenler '' kısmı oldu.

ÖSYM, bu yılla beraber 2015 ve 2016 yılının verilerinide paylaştı. '' Başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde sınava giremeyenler'' sayısında büyük bir artış söz konusu.

Hatırlanacağı üzere bu yıl kural değişikliğine gidilmiş, 09:45'dan itibaren sınav binasına girişler yasaklanmıştı.
Konuyla ilgili, hatırlanacağı üzere sınava geç kalan aday öğrencilerin videoları sosyal medya'da çok tartışılmıştı.
Geçmiş yıllara oranla başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde sınava giremeyenlerin sayısında büyük bir artış söz konusu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de yüksek lisans yapın İngiltere’de yüksek lisans yapın
YGS 2017: Matematik sorularına süre yetmedi YGS 2017: Matematik sorularına süre yetmedi
YGS'ye geç kalan adaylar ne yapacak? Çok sayıda aday mağdur YGS'ye geç kalan adaylar ne yapacak? Çok sayıda...
YGS Maratonu başladı: YGS sonuçları ne zaman açıklanacak? YGS Maratonu başladı: YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YGS’ye gireceklere önemli uyarı YGS’ye gireceklere önemli uyarı
Harika Matematik İzmirli çocuklarla buluştu Harika Matematik İzmirli çocuklarla buluştu
Yukarı Çık

İngiltere’de yüksek lisans yapın
Eğitimin önemli bir evresi de lisans dönemidir. Yüksek lisansa geçen öğrenciler, sadece yurtiçinde değil,...

Haberi Oku