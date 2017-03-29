YGS sınavına giremeyenlerin durumu ne olacak?

ÖSYM bu konuda kesin kararlı. Giremeyen, sınavlara yetişemeyen 100 binden fazla öğrenci bulunuyor. ÖSYM istatistiklerine göre, ÖSYS başvuran 2 milyon 126 bin 684 adayın, 79 bin 969'u sınavsız geçişe başvurdu. Adayların 1 milyon 987 bin 488'i sınava girerken, bunların 1 milyon 986 bin 995'inin sınavı geçerli sayıldı.2017 YGS sonuçlarının açıklanması ile beraber, ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) ilişkin sayısal verileride paylaştı. Tablo'da en çok dikkat çeken konuların başında, sınav ücretini yatırdığı halde, YGS'ye giremeyen öğrencilerin sayısı geldi. İşte tablo ve detaylar.Bilindiği üzere, dün YGS sonuçları ile birlikte YGS'ye ilişkin sayısal bilgilerde paylaşıldı. Tablo'da en çok dikkat çeken konuların başında ise '' başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde sınava giremeyenler '' kısmı oldu.ÖSYM, bu yılla beraber 2015 ve 2016 yılının verilerinide paylaştı. '' Başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde sınava giremeyenler'' sayısında büyük bir artış söz konusu.Hatırlanacağı üzere bu yıl kural değişikliğine gidilmiş, 09:45'dan itibaren sınav binasına girişler yasaklanmıştı.Konuyla ilgili, hatırlanacağı üzere sınava geç kalan aday öğrencilerin videoları sosyal medya'da çok tartışılmıştı.Geçmiş yıllara oranla başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde sınava giremeyenlerin sayısında büyük bir artış söz konusu.