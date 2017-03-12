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12 Mart 2017 Pazar 10:27

YGS'ye geç kalan adaylar ne yapacak? Çok sayıda aday mağdur

Türkiye genelinde 2 milyon 265 bin 902 kişinin başvurduğu Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başladı. Saat 10.00'da başlayan sınava saat 09.45'ten sonra sınav merkezlerine gelen adaylar alınmadı, aileler duruma tepki gösterdi.

YGS'ye geç kalan adaylar ne yapacak? Çok sayıda aday mağdur
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YGS'ye geç kalan adaylar ne yapacak? Çok sayıda aday mağdur


Üniversiteye girişte birinci aşama olan YGS, saat 10.00'da başladı. Tek oturumda yapılacak sınav için öğrenciler ve veliler kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Sınava girecek öğrenciler, kapıda görevli polisler tarafından arandıktan sonra binaya alındı.


Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmazken adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete, ÖSYM tarafından temin edildi. Sınavın başlamasının ardından veliler yağışlı havaya rağmen çocukları için dışarıda beklerken heyecanlı olduklarını dile getirdiler.
15 dakika kuralından dolayı sınava giremediler

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula giden öğrenciler, kontrollerin ardından içeri alındı. Saat 10.00’da başlayan sınavda adaylar, 9.45’ten sonra sınava girecekleri salona alınmadı. Geç kalan öğrenciler sınava girebilmek için koşsalar da, yetkililer tarafından salonlara alınmadı. Yaklaşık 1 yıl çalıştıkları sınava 15 dakika geç kaldıkları için giremeyen öğrenciler ve adayların salonlara alınmadığını gören aileler, yetkililere tepki gösterdi.

YGS’DE HIZLI KOŞAMAYAN SINAVA GİREMEDİ

Sivas’ta YGS sınavı ilginç görüntülere sahne oldu. Sınava 15 dakika kala kapıların kapanması, bir çok adayın nefes nefese kalarak sınava girmelerine neden oldu, koşamayan adaylar ise kapıların kapanması ile sınava giremedi.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) sınav saati olan 10.00’dan 15 dakika önce sınav merkezlerinin kapılarının kapatılacağını bilmeyen bir çok aday sınava giremeyerek mağdur oldu. Sınav merkezlerinin önünde ise “sınav maratonu” benzetmesini neredeyse gerçeğe dönüştüren anlar yaşandı.

Kapı görevlileri adayların mağdur olmaması için ısrarla kalan süreyi hatırlatarak adaylardan acele etmelerini istediler. Adaylar son saniyelere kadar koşarak, nefes nefese kalıp sınav salonlarına girdi. Koşamayan veya sınava gireceği salonu bulamayan bir çok aday ise sınav haklarını kaybetti. Aday yakınları uygulamanın bir çok gencin mağdur olmasına neden olduğunu belirterek, Öğrence Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni (ÖSYM) eleştirdi.
Sınava 10 dakika kala sınav merkezlerine gelip kapıdan giremeyen adaylar duygusal anlar yaşadı. Mağdur edildiklerini belirten öğrenciler sınav kağıtlarını yırtarak ayrıldılar.

 
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