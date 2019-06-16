YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Türkiye genelinde bugün yapılan otorumla tamamlanan YKS soru ve cevap kitapçıkları ÖSYM tarafından yayınlandı. Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

2 milyon 400 bin öğrencinin ter döktüğü sınavlarda öğrencilere yöneltilen Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde az önce yayınlandı.

TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. Adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruların cevap anahtarlarının yayınlanmasını bekliyor. Adaylar böylece kendi cevapları ile doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışacak. ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı ancak TYT soru ve cevaplarının iki oturumun ardından yayınlandı. YKS soru kitapçığına ÖSYM'nin resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz.