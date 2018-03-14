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10 başvurudan 8'i tüketici lehine sonuçlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine geçen yıl 590 bin 736 başvuru yapıldığını ve 636 bin 906 karar verildiğini belirterek, başvuruların yüzde 77'sinin tüketici lehine sonuçlandığını söyledi.

10 başvurudan 8'i tüketici lehine sonuçlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine geçen yıl 590 bin 736 başvuru yapıldığını ve 636 bin 906 karar verildiğini belirterek, başvuruların yüzde 77'sinin tüketici lehine sonuçlandığını söyledi.

14 Mart 2018 Çarşamba 13:58
10 başvurudan 8'i tüketici lehine sonuçlandı

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin, gelecek nesillerin kaynaklarını korumak adına bilinçli olmaları ve israftan kaçınmaları gerektiğine dikkati çekti.

Tüketicilerin bilinçlenmeleri konusunda önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Tüfenkci, tüketici işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıklarının giderilmesinde Bakanlık merkez teşkilatının, tüketici hakem heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinin büyük özveriyle çalıştığını aktardı.

Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin, tüketici haklarının korunmasında önemli rol üstlendiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüketici hakem heyetlerine 2017'de 590 bin 736 başvuru yapıldı ve 636 bin 906 karar verildi. Bu başvuruların yüzde 77'si tüketici lehine, yüzde 23'ü tüketici aleyhine sonuçlandı. Tüketicilerin en çok dosya masrafı (184 bin 400 adet), cep telefonu (83 bin 374 adet), ayakkabı (49 bin 685 adet), GSM ve internet abonelikleri (28 bin 328 adet) ile kredi kartı üyelik ücreti (26 bin 874 adet) konularına ilişkin başvuru yaptığı görüldü."

Başvurularda parasal sınırın bu yıl için ilçelerde 4 bin 570 lira, illerde ise 6 bin 860 lira olduğunu belirten Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında devletin bütçesinde yıllık 105 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

"Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi oluşturuyoruz"

Tüfenkci, tüketicilerin sağlık ve güvenliği için piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kırtasiye, okul malzemeleri, giysi ve ayakkabılar, oyuncaklar, çocuk mobilyaları, deterjanlar gibi tüketiciler açısından geniş yelpazede kullanım alanı olan ürünlerle ilgili piyasa gözetim ve denetimi yaptıklarını anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İç piyasa denetimlerine ek olarak İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi ile ithalat aşamasında da denetimler yaparak, riskli ürünlerin piyasaya arz edilmeden ülkemize girişini engelliyoruz. Bu denetim faaliyetleriyle sorumluluğumuzdaki ürünlerde güvensizlik oranı 2011'de yüzde 38,6 iken 2017'de yüzde 0,35'e kadar indirdik. Önümüzdeki dönemde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ürünler hakkında bilginin daha geniş kitlelere duyurulması adına 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' oluşturulması için gerekli çalışmalara da başladık."

Alo 175'e 340 bin çağrı

Tüfenkci, "Alo 175" Tüketici Danışma Hattı ile vatandaşlara yaşadıkları sorunlara ilişkin hızlı bir şekilde bilgi alma imkanı sunduklarını belirterek, geçen yıl "Alo 175" iletişim hattı üzerinden yaklaşık 340 bin çağrıya cevap verildiğini söyledi.

Bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi kapsamında geçen yıl Türkiye İsraf Raporu hazırladıklarını hatırlatan Tüfenkci, güncel bir israf raporunun yayımlanması için de gereken adımların atıldığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
15 Mart Dünya Tüketiciler GünüBülent TüfenkciTürkiye
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