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'10 setlik yüksek hızlı tren' ihalesi Siemens'in

İslam Kalkınma Bankasının 312 milyon avroluk finansman sağlayacağı 10 yeni yüksek hızlı tren seti ihalesinde en uygun teklifi Siemens verdi.

'10 setlik yüksek hızlı tren' ihalesi Siemens'in

İslam Kalkınma Bankasının 312 milyon avroluk finansman sağlayacağı 10 yeni yüksek hızlı tren seti ihalesinde en uygun teklifi Siemens verdi.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:22
'10 setlik yüksek hızlı tren' ihalesi Siemens'in

ANKARA (AA) - Arife Yıldız Ünal - İslam Kalkınma Bankasının 312 milyon avroluk finansman sağlayacağı 10 yeni yüksek hızlı tren seti ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme için davet edildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, TCDD Genel Müdürlüğünce geçen sene 10 yüksek hızlı tren seti için ihale açıldı. Beş firmanın davet edildiği ihalede, CAF, Siemens ve Alstom teklif verdi.

İhale Komisyonunca, en uygun teklifin 349 milyon avro ile Siemens tarafından verildiği belirtildi.

Tren setleri için 312 milyon avroluk finansman desteği sağlayacak İslam Kalkınma Bankasınca da komisyon kararı onaylandı.

TCDD Genel Müdürlüğü de bu onayın ardından Siemens'e sözleşme davetinde bulundu.

Setlerin 15 ay sonra teslim edilmesi planlanıyor

Hızlı tren setlerinin, sözleşmenin imzalanmasından 15 ay sonra teslim edilmesi bekleniyor. Setlerle ticari seferlerin de 2 yıl içinde başlaması hedefleniyor.

Alman Siemens firmasına sipariş edilen 7 adet çok yüksek hızlı tren seti, 2016 yılında hizmete sunulmuştu. 519 yolcu kapasiteli trenler, saatte 300 kilometre hız yapabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
10 Setlik Hızlı TrenEkonomiİslam Kalkınma BankasıSimensTCDD
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