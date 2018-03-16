'1915 Çanakkale Köprüsü' inşaatında denize iniliyor

ÇANAKKALE (AA) - AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firmanın yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 18 Mart 2017'de düzenlenen törenle temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün inşaatında bir yıl geride kaldı. Şantiye alanında yaklaşık bin işçinin görev aldığı çalışmalarda ilk olarak rüzgar testleri tamamlandı.

Kara ve deniz sondaj çalışmalarının da başarıyla bitirilmesinin ardından kuru havuz çalışmalarına geçildi ve buradaki inşa süreci sona erdi.

Köprü ayak temelleri için çalışmalara başlanırken, deniz dibindeki inceleme ve kontroller de başarıyla tamamlandı.

Köprü ve bağlantılı otoyol inşası için bölgede kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

Tasarımındaki incelikle de dünyada bir ilk olacak

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak.

Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Denizde tören yapılacak

18 Mart'ta Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi açıklarına getirilecek vinçle "Kule Temel Betonu ve Kule Kazık Çakım" töreni gerçekleştirilecek.

Pazar günü yapılacak bu törenle köprünün Anadolu yakasında bulunan ayağının kazık çakımı yapılacak.

Böylece "1915 Çanakkale Köprüsü"nün denizdeki inşa çalışmalarına da fiilen başlanmış olunacak.

Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek.

2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olacak köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından inşa edilecek.



