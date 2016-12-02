2. el oto yılın son fırsatları: Hangi otomobil ucuz

Yılın bitmesine günler kala 2. el otomobil piyasasında neler oluyor. Bu haftanın fırsat otomobillerini ve özelliklerini inceleyen ekonomiguncel.com Fiat Doblo, Renault Megane, Fiat Fiorino ve Peugod Bipper'i satıcısından inceledi. İşte detaylar
Piyasanın en fazla talep gören otomobillerinden Renault Megane, hafif ticari Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Peugeot Bipper’ın ikinci el fırsatlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Peugeot Bipper
2010 model 1.4 dizel Emotion 240 bin kilometrede değişeni yok, 3 parça boya var. (Çiziklerden dolayı) 18 bin 500 TL
Bu otomobillerle ilgili daha detaylı bilgi almak için 0532.587 22 99 No’lu telefondan Galerici esnafı Erdal beyi arayabilirsiniz…
Fiat Doblo
2013 model 1.3 multijet Active Plus 70 bin kilometrede 2 parça boya (çamurlukta, kapıda), masrafsız 34 bin TL
Renault Megane
2009 model 1.5 dizel Expression, 180 bin kilometrede, digital klima, çelik jant full, 2-3 parça boya (kapı, çamurluklarda) masrafsız 29 bin 500 TL
Fiat Fiorino
2010 model 1.4 dizel Active 200 bin kilometrede değişeni yok. Orijinal. 28 bin 500 TL