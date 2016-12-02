2. el oto yılın son fırsatları: Hangi otomobil ucuz

Peugeot Bipper

Fiat Doblo

Renault Megane

Fiat Fiorino

Yılın bitmesine günler kalapiyasasında neler oluyor. Bu haftanın fırsat otomobillerini ve özelliklerini inceleyen ekonomiguncel.com Fiat Doblo, Renault Megane, Fiat Fiorino ve Peugod Bipper'i satıcısından inceledi. İşte detaylarPiyasanın en fazla talep gören otomobillerinden Renault Megane, hafif ticari Fve’ın ikinci el fırsatlarını aşağıda bulabilirsiniz.2010 model 1.4 dizel Emotion 240 bin kilometrede değişeni yok, 3 parça boya var. (Çiziklerden dolayı) 18 bin 500 TLBu otomobillerle ilgili daha detaylı bilgi almak için 0532.587 22 99 No’lu telefondan Galerici esnafı Erdal beyi arayabilirsiniz…2013 model 1.3 multijet Active Plus 70 bin kilometrede 2 parça boya (çamurlukta, kapıda), masrafsız 34 bin TL2009 model 1.5 dizel Expression, 180 bin kilometrede, digital klima, çelik jant full, 2-3 parça boya (kapı, çamurluklarda) masrafsız 29 bin 500 TL2010 model 1.4 dizel Active 200 bin kilometrede değişeni yok. Orijinal. 28 bin 500 TL