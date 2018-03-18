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30 ülkeden 350'ye yakın iş insanı Bursa'ya geliyor

Ticari Safari Projesi kapsamında şimdiye kadar 15 binden fazla iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, Tekstil Ur-Ge Projesi kapsamında 30 ülkeden 350'ye yakın yabancı firma temsilcisini getirecek.

30 ülkeden 350'ye yakın iş insanı Bursa'ya geliyor

Ticari Safari Projesi kapsamında şimdiye kadar 15 binden fazla iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, Tekstil Ur-Ge Projesi kapsamında 30 ülkeden 350'ye yakın yabancı firma temsilcisini getirecek.

18 Mart 2018 Pazar 18:36
30 ülkeden 350'ye yakın iş insanı Bursa'ya geliyor

BURSA (AA) - Ticari Safari Projesi kapsamında şimdiye kadar 15 binden fazla iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Tekstil Ur-Ge Projesi kapsamında 30 ülkeden 350'ye yakın yabancı firma temsilcisini Bursa'ya getirecek.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce tekstil sektörüne yönelik üç ayrı alım heyetiyle 600'den fazla yabancı alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, şimdi de giysilik kumaş sektörü üyelerine yönelik alım heyeti organizasyonu düzenliyor.

Tekstil Ur-Ge Projesi'nin kurumsal markası olan BURTEX çatısı altında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, 80'e yakın sektör temsilcisi stant açacak.

27-31 Mart'ta düzenlenecek programa, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) tarafından düzenlenen Ur-Ge Projesi firmaları da destek verecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Ekonomi Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 10 ayrı Ur-Ge projesinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

BTSO'nun Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu ifade eden Kuş, mart ayındaki alım heyeti programının tekstil sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ur-Ge projeleri kapsamında tekstil sektöründe dördüncü kez alım heyeti programı düzenleyeceklerini aktaran Kuş, "27-31 Mart'ta düzenleyeceğimiz alım heyeti organizasyonuna 30 ülkeden 350'ye yakın yabancı firma temsilcisinin katılmasını bekliyoruz. Ur-Ge projelerimizin destekleriyle uzay-havacılık, savunma, tekstil, kimya, kompozit gibi birçok sektörde kentimizin dış ticaret hacmi artıyor. BTSO olarak Bursa'nın ihracatta yakaladığı bu başarının çıtasını her geçen yıl artırması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuş, Ticari Safari Projesi kapsamında bugüne kadar 100'e yakın ülkeden 15 bin 200 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tekstil Ur-Ge Projesi kapsamında daha önce gerçekleştirdiğimiz üç alım heyeti programında firmalarımız 2 bin 300'e yakın iş görüşmesi yaptı. Bu görüşmelerimizin yaklaşık yüzde 40'ı olumlu sonuçlandı. BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesini istiyor ve bu hedefler doğrultusunda projelerimizi geliştiriyoruz. Alım heyeti programımız da hem sektörümüzün büyümesine hem de ihracatımızın artmasına büyük katkı sağlayacaktır."

Muhabir: Cem Şan

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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