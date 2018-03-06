'300 koyun projesi' yetiştiriciyi umutlandırdı

ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - Şanlıurfa'da binlerce aile geçimini hayvancılıktan sağlıyor ancak kentte son yıllarda yaşanan çeşitli sıkıntılar nedeniyle kırsaldan göç yaşanıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan 300 koyun projesinin kentte göçleri durduracağı düşünülüyor. Bölgedeki çok sayıda yetiştirici projeden yararlanmak için ön başvurusunu yaptı.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bölgede hayvancılığı canlandıracağını belirtti.

Hayvancılığın gelişimi için bu tür projelerin önemli olduğunu ifade eden Çiftçi, "Özellikle damızlık konusu çok önemli. Bu projenin verimini önümüzdeki yıllarda alacağız inşallah. Bu projeyi üreticiler olarak destekliyoruz. Bu tür projelerin devamını bekliyoruz. Özellikle genç yetiştiriciler için iyi bir fırsat. Dağıtılacak 500 bin damızlık koyun sayısı, gelecek yıllarda doğacak yavrularla katlanacak." diye konuştu.

"Köyden kente göç durur"

Karacadağ Göçerler Derneği Başkanı Hamza Ağan da hayvancılığın Şanlıurfa ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Bölge halkının yüzde 80'inin geçimini hayvancılık yaparak sağladığını söyleyen Ağan, "Daha önce genç çiftçi projesi vardı. Çok sayıda insan bundan faydalandı. Koyunlar da mutlaka hak edenlere verilmeli, yani hayvanlara bakabilecek olanlara, merası olanlara verilmeli." dedi.

Ağan, hayvanları fabrikaya benzeterek, "Koyunları tarladan daha önemli görüyorum. Bir koyun, bazen bir, bazen iki kuzu doğurur. Fabrika gibi hatta fabrikadan daha güzel fakat hayvanın merası olmalı. Yetiştiricinin bunu bilip ona göre beslemesi gerekir, bunun çobanlığını yapması gerekir. Bu proje hayata geçtikten sonra köylerden şehirlere göç durur. Kim, neden gelsin şehre?" ifadesini kullandı.

Gönüllü olarak kırsal mahalleri gezerek projeyi anlatan ziraat mühendisi Mustafa Pekşahin de bölgede havyancılığın bilinçli bir şekilde yapılmadığını, proje sayesinde yetiştiricilerin bilinçleneceğine inandığını söyledi.

Pekşahin, "Gençlerimiz genellikle şehir dışına çıkarak çalışıyor. Çünkü yeterli sayıda hayvan ve barınak yok." dedi.

"Gelsinler kendi işlerini yapsınlar"

Defere Mahallesi'nde hayvan yetiştiren Bayram Özgülan (27) da 20 yıldır çobanlık yaptığını anlattı.

Devletin 300 koyun projesini duyurmasının ardından üç hayvan barınağı yapmaya başladığını belirten Özgülan, "Bu proje sadece bana değil, tüm gençlere olanak sağlıyor. Çünkü gençlerimiz dışarıda, fabrikalarda sigortasız çalışıyor. Gelsinler kendi işlerini yapsınlar, en azından asgari ücret ve sigortası olacak. Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

35 yıllık çiftçi Hüsnü Gülalan da projeden faydalanmak istediğini söyledi. Gülalan, "Bu projenin hayvancılığı geliştireceğine inanıyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum. Projeyle ilgili hazırlıklarıma devam ediyorum." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Siverek İlçe Müdürü Veysel Kılıç da 300 koyun projesinin bölgedeki binlerce havyan yetiştiricisini umutlandırdığını söyledi.

