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25 Ocak 2017 Çarşamba 21:41

314 bin 400TL tutarında bilet kayıp

KKTC'ye gönderiilen Milli Piyango biletleri sevkiyat sırasında kayboldu.

314 bin 400TL tutarında bilet kayıp
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314 bin 400TL tutarında bilet kayıp
KKTC'ye gönderiilen Milli Piyango biletleri sevkiyat sırasında kayboldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyongalar Birimi’ne gönderilen 29 Ocak çekilişine it 314 bin 400TL tutarındaki 1.600 adet tam,5.500 adet yarım,35.000 adet çeyrek Milli Piyango biletinin posts sevkiyatı sırasında kaybolduğu kaydedildi.
   Sevkiyat sırasında kaybolan  biletlerin "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği"nin "Sevk Halinde Kaybolan Biletler" başlıklı 10'uncu maddesi gereğince geçersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ikramiye çıkması halinde ikramiyelerin ödenmeyeceği, bunun yarınki Türkiye Resmi Gazetesi'nde yayınlanacağı kaydedildi.
 
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Anahtar Kelimeler
Milli PiyangoKayıp Biletler
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