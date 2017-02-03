32 sanığın şirketine kayyum atanıyor

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan FETÖ/PDY davası kapsamında yargılaması devam eden bazı sanıkların ortağı olduğu şirketlere kayyum atanması talebini reddetti. Savcılığın karara itirazını değerlendiren Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı ara kararın kaldırılmasına ve aralarında iş adamı Hazim Sesli, OSB Başkanı Ali Yıldırım ve firari sanıkların da bulunduğu 32 kişinin ortağı olduğu şirketlerdeki paylarının yönetimi ve temsili için, 674 ve 675 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ve CMK 133 maddeleri gereğince Tasarruf ve Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı, örgüt yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli'nin de bulunduğu 14'ü tutuklu 111 sanıklı davanın görülmesine Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kasım ayında başlanmıştı.FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Hazim Sesli iş dünyasının yakından tanıdığı bir isimdi. Sesli Tekstil 50 bin metrekarelik 3 tesiste faaliyet gösteriyordu. Battaniye fabrikası bir dönem kendi alanında Avrupa'nın en büyüklerinden biri konumdaydı.Geçmişte Uşak Sanayi ve Ticaret Odası başkanlığı da yapan Hazim Sesli geçen yıl ekim ayında tutuklandı. Sesli’nin FETÖ soruşturmasında tutuklanmasından kısa bir süre sonra aile beş şirketi için borca batık olduğu gerekçesiyle iflas erteleme istemişti.