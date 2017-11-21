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5 milyon abone 'güvenli interneti' seçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "BTK tarafından sunulan, tamamen ücretsiz güvenli internet hizmetinden gönüllü yararlanan 5 milyon abone bulunuyor." dedi.

5 milyon abone 'güvenli interneti' seçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "BTK tarafından sunulan, tamamen ücretsiz güvenli internet hizmetinden gönüllü yararlanan 5 milyon abone bulunuyor." dedi.

21 Kasım 2017 Salı 11:55
5 milyon abone 'güvenli interneti' seçti

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan internetin; haberleşme, ulaşım, kamu ağları üzerinden gerçekleşen işlemler, sağlık, eğitim, finans gibi birçok alanın vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

Arslan, internet kullanımının artışıyla olumsuz içeriklerin de yaygınlaştığını belirtti.

Olumsuz içeriklerin yayılmasıyla çocukların ve gençlerin korunmasını sağlamak için gelişmiş ülkelerin internet içeriklerine yönelik pek çok tedbir uygulandığına işaret eden Arslan, Türkiye'de ise alınan tedbirlerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "güvenli internet hizmeti"ni talep eden kullanıcılara sunduğunu hatırlattı.

"Tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti"

Arslan, 2011'den itibaren verilen güvenli internet hizmetinin, vatandaşları bu ortamın zararlı içeriklerine karşı korumaya yönelik geliştirilen, abonelerin isteğine bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Güvenli internet hizmetinin tercih edenlere internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulduğuna dikkati çeken Arslan, "Hizmete başladığı tarihten bu yana geçen altı yıllık sürede güvenli internet hizmetini 5 milyonun üzerinde abone tercih etti." diye konuştu.

"Güvenli internet hizmeti, çocuk ve aile profilinden oluşuyor"

Güvenli internet hizmetinin, "çocuk" ve "aile" olmak üzere iki profilden oluştuğunu anlatan Arslan, abonelerin hizmet aldıkları işletmelere başvuru yapabildiklerini ve profiller arasında geçiş ve iptal işlemini istedikleri anda gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Arslan, çocuk profilinde sadece beyaz listede yer alan iş, ekonomi, bilgi/referans, eğitim kurumları, medya (basın) gibi temiz içerikli internet sitelerine erişimin mümkün olduğunu; aile profilinde ise siyah listede yer alan çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, kumar, intihara yönlendirme, uyuşturucu, sağlık için tehlikeli madde temini, ırkçılık, terör gibi olumsuz içeriğe sahip sitelere erişimin engellendiğini bildirdi.

"BTK bilinçlendirme çalışmaları yapıyor"

Dünya genelinde çocukların ve gençlerin internetin olumsuz içeriklerinden korunmasına yönelik programlar geliştirildiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Güvenli internet hizmetini tercih eden abonelerin virüs, botnet, spam, hacking, phishing gibi yasa dışı faaliyetlerden zarar görmesini önlemek amacıyla haberleşme güvenliğinin tesisine, abonelerin internet ve bilgi güvenliği konularında işletmeciler tarafından bilinçlendirilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor."

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Teknoloji
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