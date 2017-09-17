500 milyon lira bütçeli destek KOBİ'leri bekliyor

ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısına 20 Ekim'e kadar başvurulabileceğini bildirerek "KOBİ'lere program kapsamında verilecek desteğin toplam tutarı 500 milyon lira, program üst limitleri ise işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere 1 milyon lira olarak belirlendi." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine, KOSGEB'in, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOBİ'lerin daha rekabetçi ve güçlü olması için önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Uzkurt, bu kapsamda söz konusu program çağrısını hazırladıklarını anlattı.

Uzkurt, çağrının imalat sektöründeki KOBİ'leri hedeflediğini dile getirerek proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiğini vurguladı. KOBİ'lere program kapsamında verilecek desteğin toplam tutarının 500 milyon lira olduğuna dikkati çeken Uzkurt, program üst limitlerinin işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere 1 milyon lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Elektronik ortamda başvuru yapılabilecek

Çağrıdan yararlanmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlara değinen Uzkurt, "Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerin tümü, destek programına başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. Ayrıca işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecek." diye konuştu.

Uzkurt, destek programına, 20 Ekim'e kadar "www.kosgeb.gov.tr" adresinden elektronik ortamda başvuru yapılabileceğini belirterek "Program çerçevesinde personel giderlerine geri ödemesiz olarak 100 bin liraya kadar, makine-teçhizat giderlerine (kalıp dahil) 150 bin liraya kadar geri ödemesiz, 600 bin liraya kadar geri ödemeli, yazılım giderlerine 50 bin liraya kadar geri ödemesiz, 100 bin liraya kadar geri ödemeli, hizmet alım giderlerine ise 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sunulacak. Toplam proje bütçesinin KDV hariç rakamlar üzerinden yüzde 60 oranında destek sağlanacak." ifadesini kullandı.