70 ülkeden 450 grup acentesi Antalya'da ağırlanacak

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Pek çok ülkede özellikle son 10 yılda önemli gelişme gösteren kongre, toplantı, etkinlik (MICE) ve düğün organizasyonları Türk turizmcilerin de ilgisini çekiyor. Dünya turizminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını elinde bulunduran MICE turizminin, Türkiye'nin toplam turizm gelirinin ise yaklaşık yüzde 15'lik kısmını oluşturduğu belirtiliyor.

MICE ve düğün etkinlikleri alanında çalışma yapan Inventum MICE turizm şirketinin sahibi Bünyat Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 ülkenin en iyi grup üretme kabiliyeti olan acente yetkililerinin, 28 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek International MICE ve Wedding Forum çerçevesinde Antalya'da ağırlanacağını söyledi.

450 acente temsilcisinin kente geleceğini belirten Özpak, "Toplantı, etkinlik, düğün, doğum günü gibi etkinlik üretme kabiliyeti olan acenteleri ağırlayacağız. Hem ülke hem de acente sayısı bakımından dünyadaki en büyük organizasyon olacak." dedi.

Yaklaşık 4 gün boyunca Antalya'da ağırlanacak acente temsilcileriyle forumlar yapılacağını dile getiren Özpak, ayrıca havayolu, zincir otel ve konaklama tesisi temsilcilerinin de organizasyonda kendi ürünlerini tanıtacağını ve temsilcilerle birebir görüşme yapacaklarını söyledi.

Özpak, "ABD'den Arjantin'e, Avustralya'dan Hindistan'a, Brezilya'dan, Pakistan, Çin, Japonya ve Kore'ye kadar en iyi grup acentelerini ağırlayacağız. Bugüne kadar yapılmamış bir organizasyon. Turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hindistan düğün turizmi

Hindistan'da yılda yaklaşık 1 milyon düğün yapıldığını, bu törenlerin yaklaşık 10 bininin yurt dışında gerçekleştirildiğini anlatan Özpak, söz konusu forumda Hindistan'da yurt dışında düğün organize eden acentelerin de yer alacağını ifade etti.

Hindistan'ın yurt dışı düğün organizasyonlarının yıllık cirosunun 40-60 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Özpak, şöyle devam etti:

"Bu pastadan en büyük payı Tayland alıyor. Bu ülkeyi İtalya, Dubai ve çeşitli Avrupa ülkeleri takip ediyor. Hindistan pazarında Türkiye çok fazla tanınmıyor. Türkiye'ye geldikleri ve bizim imkanlarımızı gördükleri zaman olumlu anlamda çok şaşırıyorlar. Biz pazarımızı yeterince tanıtsak Tayland'ın üzerine rahatlıkla çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Hindistan'da yurt dışında 100 kişilik de 2 bin kişilik de düğün organizasyonları oluyor. Ortalama bir düğün organizasyonu 700-800 kişiyi buluyor. Harcamaya gelince 700-800 kişilik bir grubun minimum 1 milyon dolar cirosu oluyor."

Özpak, Türkiye'deki Hint düğünü organizasyonlarında ciddi bir hareketlilik olduğunu, şimdiden 12 düğün için sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Özpak, yıl sonuna kadar 10-12 organizasyon daha almayı beklediklerini söyledi.

İyi tanıtım yapılırsa Hindistan düğün pazarında Türkiye'nin bir numara olacağını vurulayan Özpak, "Önümüzdeki 10 sene içinde en az Tayland kadar Türkiye'ye düğün kapasitesi almayı düşünüyoruz. Yılda en az bin-bin 500 düğün organizasyonu gelmeli Türkiye'ye." dedi.

Özpak, Hindistan'ın yanı sıra Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Japonya, Kore, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin de çok ciddi düğün ve grup üretme kapasitesine sahip olduğunu, bu ülkelerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.