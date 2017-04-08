8 Bin hostes alacak

THY 8 bin hostes alacağını duyurdu.Dünyanın en fazla ülkesine yolcu taşıyan havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) Kabin Eğitim Müdürü Yonca Ceylan, kurumda 10 bin kabin memurunun çalıştığını belirterek, 2023'e kadar bu sayıyı 18 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türk Hava Yolları'nın hizmete yönelik kabin ekibi eğitimlerine özellikle önem verdiğinin altını çizen Ceylan, "Kabin memuru adayları uçakta olabilecek tüm olumsuz ya da zorlayıcı koşullara karşı en ince ayrıntısına kadar eğitim alıyor. Eğitim içeriklerinde doğum operasyonuna da yer veriliyor ve bütün kabin memurları bu eğitimden geçiriliyor" dedi. İngiltere ve Amerika'ya olan THY uçuşlarında elektronik cihazların yasaklanması ile ilgili Ceylan, aldıkları tedbirler sayesinde bu durumun şirketi ve yolcuları olumsuz etkilemediğini söyledi.
THY 8 bin hostes alacağını duyurdu.Dünyanın en fazla ülkesine yolcu taşıyan havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) Kabin Eğitim Müdürü Yonca Ceylan, kurumda 10 bin kabin memurunun çalıştığını belirterek, 2023'e kadar bu sayıyı 18 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türk Hava Yolları'nın hizmete yönelik kabin ekibi eğitimlerine özellikle önem verdiğinin altını çizen Ceylan, "Kabin memuru adayları uçakta olabilecek tüm olumsuz ya da zorlayıcı koşullara karşı en ince ayrıntısına kadar eğitim alıyor. Eğitim içeriklerinde doğum operasyonuna da yer veriliyor ve bütün kabin memurları bu eğitimden geçiriliyor" dedi. İngiltere ve Amerika'ya olan THY uçuşlarında elektronik cihazların yasaklanması ile ilgili Ceylan, aldıkları tedbirler sayesinde bu durumun şirketi ve yolcuları olumsuz etkilemediğini söyledi.