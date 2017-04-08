﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Nisan 2017 Cumartesi 11:38

8 Bin hostes alacak

 THY 8 bin hostes alacağını duyurdu.

8 Bin hostes alacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
8 Bin hostes alacak
   THY 8 bin hostes alacağını duyurdu.Dünyanın en fazla ülkesine yolcu taşıyan havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) Kabin Eğitim Müdürü Yonca Ceylan, kurumda 10 bin kabin memurunun çalıştığını belirterek, 2023'e kadar bu sayıyı 18 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türk Hava Yolları'nın hizmete yönelik kabin ekibi eğitimlerine özellikle önem verdiğinin altını çizen Ceylan, "Kabin memuru adayları uçakta olabilecek tüm olumsuz ya da zorlayıcı koşullara karşı en ince ayrıntısına kadar eğitim alıyor. Eğitim içeriklerinde doğum operasyonuna da yer veriliyor ve bütün kabin memurları bu eğitimden geçiriliyor" dedi. İngiltere ve Amerika'ya olan THY uçuşlarında elektronik cihazların yasaklanması ile ilgili Ceylan, aldıkları tedbirler sayesinde bu durumun şirketi ve yolcuları olumsuz etkilemediğini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
ThyHostes Alacak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Penguen dergisi kapanıyor Penguen dergisi kapanıyor
Twitter hesabını kapattı Twitter hesabını kapattı
Yüzen cezaevi Yüzen cezaevi
Tavuk Dünyası satılıyor Tavuk Dünyası satılıyor
48 Yıllık fabrikasını kapatma kararı aldı 48 Yıllık fabrikasını kapatma kararı aldı
Resmen başvurdu Resmen başvurdu
Yukarı Çık

Penguen dergisi kapanıyor
Haftalık Leman Dergisi'nden ayrılan Metin Üstündağ, Bahadır Baruter, Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu...

Haberi Oku