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AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

- Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,15 olacağını tahmin ediyor - Ankete katılan ekonomistler 2017 sonunda enflasyonun yüzde 9,38 olacağını öngörüyor

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

- Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,15 olacağını tahmin ediyor - Ankete katılan ekonomistler 2017 sonunda enflasyonun yüzde 9,38 olacağını öngörüyor

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:24
AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,15 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Salı günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,15 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,15 ve en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.


- Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,38


Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,38 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 8,80 ve en yüksek yüzde 9,80 olduğu görüldü.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,15) göre, bir önceki ay yüzde 9,79 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,27'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Anahtar Kelimeler:
EnflasyonAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi
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