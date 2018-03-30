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AA Finans'ın mart ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

- Ekonomistler martta enflasyonun yüzde 0,95 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 9,62 olacağını tahmin ediyor

AA Finans'ın mart ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

- Ekonomistler martta enflasyonun yüzde 0,95 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 9,62 olacağını tahmin ediyor

30 Mart 2018 Cuma 14:28
AA Finans'ın mart ayı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,95 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Nisan Salı günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,95 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,70 ve en yüksek yüzde 1,25 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,62 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 8,90, en yüksek yüzde 11,50 oldu.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19'a gerileyeceği öngörülüyor. Enflasyon şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,73 artış göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
AA Finans Enflasyon Beklenti AnketiTüfe
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