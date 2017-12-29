AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylaması

İSTANBUL (AA) - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Anadolu Ajansı'nın (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Hakan Ateş, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ateş, Kayhan Özer'e ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın Novi Pazar kentindeki Boşnak Milli Konseyi'ni ziyaretinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir kız çocuğuyla çekilen "Erdoğan sevgisi" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Ateş, "yaşam" kategorisinde oyunu, Ali İhsan Öztürk'ün Muş'un köylerinde yaşayanların yaylalarda doğum yapan koyunların kuzularını kucaklarında taşımasını anlatan "Koyunların yolculuğu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan ve Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafına oy veren Ateş, fotoğrafların çok etkileyici ve anlamlı olduğunu belirtti.

- "Bu çocuk sevginin timsali"

Hakan Ateş, "haber" kategorisinde oy verdiği fotoğrafa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bosna'da 1992-1995 yıllarında bütün 'medeni' dünyanın gözleri önünde bir vahşet ve soykırım yaşandı. Sadece 10 yaşın altında 55 bin çocuk öldürüldü. 1,8 milyon Müslüman nüfusun üçte biri hayatını kaybetti. Dünya buna uzun süre sessiz kaldıktan sonra özellikle Türkiye'nin NATO içindeki karşı duruşu ve ısrarlı tavrı sayesinde diğer ülkelerin de desteğiyle oradaki soykırım durdurulabildi. Dedem, Evlad-ı Fatihan şu anda Makedonya sınırları içerisindeki Doyran'a Karaman'dan göç edip, Balkan Harbi ile Trakya'ya gelmiş. Babaannem ise Selanik göçmeni. Bu güzel kızımızın gözündeki yaşlara rağmen onda umudu, pırıltıyı ve ışıltıyı görüyorum. Kızımız Cumhurbaşkanımıza da o kadar sevgi ile sarılmış ki, bu çocuk sevginin timsalidir. Kızımızda her türlü acıya, zulme karşı bir yüz var. Bu fotoğraf beni çok duygulandırdı."

"Yaşam" kategorisindeki "Koyunların yolculuğu" başlıklı fotoğrafta da Muş'ta yaşayan köylülerin zorlu kış şartlarına karşı kuzuları güvenli alanlara taşımasının kendisini çok etkilediğini anlatan Ateş, DenizBank'ın Türk tarımında her zaman çiftçiyi, emekçiyi tefecinin elinden kurtarmak için mücadele içinde olduklarını dile getirdi.

Ateş, Anadolu'nun küçükbaş hayvan yetiştirilmeye çok elverişli olduğunu, bunun tarımsal politika olarak destelenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maç sonunda çekilen fotoğrafın kendisini çok derinden etkilediğini belirten Ateş, "Nüfusumuzun yüzde 8'e yakınını engelli vatandaşımız oluşturuyor. Onları toplumsal yaşamın içine katarak elmanın eksik yarısını tamamlamak zorundayız. Kimimizin kardeşi, annesi, babası, amcası, halası, dayısı engelli olabilir. Biz hayatın bir döneminde engelli olabiliriz. Bu fotoğraf 'evet ben engelliyim ama hepinizden daha cesurum ve hiç yılmıyorum'u anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Ateş, oylamadaki tüm fotoğraf karelerinin anlamlı ve özel olduğunu, AA foto muhabirlerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.