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AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier: İngiltere, değerlendirmelerini yeniden yapmalı

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, "28 üyenin mali taahhüdü 27 ülke tarafından yerine getirilmemeli. Bu adil bir durum olmaz. İngiliz hükümeti, müzakerelerin başarısı için değerlendirmelerini yeniden yapmalı." dedi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier: İngiltere, değerlendirmelerini yeniden yapmalı

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, "28 üyenin mali taahhüdü 27 ülke tarafından yerine getirilmemeli. Bu adil bir durum olmaz. İngiliz hükümeti, müzakerelerin başarısı için değerlendirmelerini yeniden yapmalı." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 16:56
AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier: İngiltere, değerlendirmelerini yeniden yapmalı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "28 üyenin mali taahhüdü 27 ülke tarafından yerine getirilmemeli. Bu adil bir durum olmaz. İngiliz hükümeti, müzakerelerin başarısı için değerlendirmelerini yeniden yapmalı." dedi.

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Barnier, AB Komisyonu'nun, İngiltere'nin AB’den ayrılması (Brexit) müzakerelerinde İrlanda ve Kuzey İrlanda hakkındaki temel pozisyonuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İngiltere’nin AB'den ayrılması sonrası Kuzey İrlanda barış sürecinde çatışmaların sona ermesini sağlayan siyasi gelişme olan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın (Belfast) korunması gerektiğini belirten Barnier, İngiltere ve İrlanda arasında insanların serbest dolaşımını sağlayan ortak seyahat alanının devam etmesi ve İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında sınır uygulamasına geçilmemesini hedeflediklerini söyledi.

Barnier, İrlanda yetkilileriyle devamlı iletişim halinde olduğuna işaret ederek, "İrlanda’nın çıkarları 27 AB üyesinin çıkarıdır." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin AB’ye olan mali taahhütlerinin tamamını yerine getirmesi gerektiğini belirten Barnier, görüşmelerde ilerleme sağlamak için vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali yükümlülükler konusunda uzlaşı sağlanması gerektiğini vurguladı.

"İngiltere, AB için 29 Mart 2019 gece yarısı 3'üncü ülke olacak"

Michel Barnier, mali konuların ciddi olduğuna dikkati çekerek, "28 üyenin mali taahhüdü 27 ülke tarafından yerine getirilmemeli. Bu adil bir durum olmaz. İngiliz hükümeti, müzakerelerin başarısı için değerlendirmelerini yeniden yapmalı." diye konuştu.

İngiltere'nin, 2013 yılında AB bütçesinin 7 yıl olarak düzenlenmesi kararını onayladığını, bunu kabul ettiğini anımsatan Barnier, bu mali sorumluluğun yerine getirilmesi ve verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyledi.

Barnier, müzakerelerin verimli geçtiğini ancak henüz tamamlanmadığını belirterek, "Benim görevim, İngiltere ile AB arasında bir anlaşmaya sağlamak. Onay sürecinin yetişmesi için 2018 sonbaharına kadar İngiltere ile yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. İngiltere, AB için 29 Mart 2019 gece yarısı 3'üncü ülke olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa BirliğiBrexitDünyaİNGİLTEREMichel Barnier
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