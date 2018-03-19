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AB ve İngiltere Brexit sonrası 'geçiş sürecinde' anlaştı

AB ve İngiltere arasında yapılan Brexit müzakerelerinde geçiş süreci konusunda anlaşmaya varıldı.

AB ve İngiltere Brexit sonrası 'geçiş sürecinde' anlaştı

AB ve İngiltere arasında yapılan Brexit müzakerelerinde geçiş süreci konusunda anlaşmaya varıldı.

19 Mart 2018 Pazartesi 16:53
AB ve İngiltere Brexit sonrası 'geçiş sürecinde' anlaştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşma sağladı.

AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis, Brexit müzakerelerinde son duruma ilişkin Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Barnier, "Geçiş dönemi konusunda anlaşma sağladık. Bu geçiş dönemi sınırlı bir süre olacak. İngiltere, 30 Mart 2019'dan itibaren AB üyesi olmayacak ama bir süre AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanacak." dedi.

Bu geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık 2020'de sona ereceğini anlatan Barnier, bu geçiş döneminde vatandaşların ve işletmelerin karşılıklı olarak mevcut haklarından faydalanmaya devam edeceğini ifade etti.

İngiltere'nin AB’den ayrılığı sonrasında Kuzey İrlanda'da mevcut gümrük ve sınır durumunda bir değişiklik yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Barnier, gelecekte yapılacak ayrılık anlaşmasında, bir başka seçenekte uzlaşılmaması halinde Kuzey İrlanda da dahil İrlanda'nın tamamının AB ile sınır kontrollerinin yapılmadığı ve malların serbestçe dolaşabildiği bir bölge olması konusunda "dayanak" madde yer almasında anlaşma sağlandığını anlattı.

Barnier, İngiltere ve AB'nin ortak biçimde yasal bir ayrılık anlaşması taslağı üzerinde çalıştıklarını ancak özellikle Kuzey İrlanda konusunda ayrılıkların devam ettiğini dile getirdi.

İngiltere Brexit Bakanı Davis de, "Aralık ayında müzakerelerin 1. aşamasında anlaşma sağlamıştık. Bugün bir sonraki aşama olan geçiş sürecinde anlaşma sağladık." dedi.

Ayrılık anlaşmasının içeriğinde mali taahhütler ve vatandaşlık hakları konularında uzlaşıldığına dikkati çeken Davis, uzlaşma sağlanan uygulama sürecinin gelecek planlamasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Davis, geçiş sürecinde AB mevzuatının ve mevcut ilişkilerin İngiltere için aynen devam edeceğini söyledi.

Ayrıca, AB Komisyonu, İngiltere ile müzakere edilen ayrılık anlaşmasının 130 sayfalık taslak metnini yayınladı. Bu metinde uzlaşılan kısımlar yeşil, daha fazla açıklıklık getirilmesi gereken kısımlar sarı, anlaşma sağlanmamış unsurlar ise beyaz renkle işaret edildi.

Süreç

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına gelecek haftalarda geçilmesi bekleniyor.

2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrexitBrükselDavid DavisDünyaİNGİLTERE
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