ABank kadın yönetici hassasiyeti ile dikkat çekiyor

Ülkemizin, üst üste iki kadın genel müdür deneyimi yaşamış ilk ve tek bankası, kadın istihdamına yönelik hassasiyetiyle dikkat çekiyor. ABank’ın, kadın istihdamı ve çalışan oranı konusundaki çıkış noktası, “eşitlik” vizyonu. Bankanın halihazırda,dâhil;isebulunuyor. Kadınların, ekonomik hayatlarını kendileri şekillendirmeye başladığında, gelirlerinin büyük çoğunluğunu eğitim, kültür gibi, yeniden üretim alanlarında harcadıkları, birçok araştırmada çıkan bir gerçek. Ayrıca iş yaşamı, kadınlara has yaklaşımlara, her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor. Kadın dostu şirket tanımlamasına, her geçen gün daha fazla şirket giriyor.Bu alanın erken örneklerinden’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, finans sektöründe kariyer yollarının ve terfilerin, öznel değerlendirmelerden çok, başarıya, performansa ve tecrübeye dayalı olduğunu vurgulayarak;dedi.