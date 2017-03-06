ABank kadın yönetici hassasiyeti ile dikkat çekiyor

Ülkemizin, üst üste iki kadın genel müdür deneyimi yaşamış ilk ve tek bankası ABank, kadın istihdamına yönelik hassasiyetiyle dikkat çekiyor. ABank’ın, kadın istihdamı ve çalışan oranı konusundaki çıkış noktası, “eşitlik” vizyonu. Bankanın halihazırda, Genel Müdürü Müge Öner dâhil; üst yönetiminde 4, yönetim kurulunda ise 2 kadın yöneticisi bulunuyor. Kadınların, ekonomik hayatlarını kendileri şekillendirmeye başladığında, gelirlerinin büyük çoğunluğunu eğitim, kültür gibi, yeniden üretim alanlarında harcadıkları, birçok araştırmada çıkan bir gerçek. Ayrıca iş yaşamı, kadınlara has yaklaşımlara, her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor. Kadın dostu şirket tanımlamasına, her geçen gün daha fazla şirket giriyor.
Bu alanın erken örneklerinden ABank’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Müge Öner, finans sektöründe kariyer yollarının ve terfilerin, öznel değerlendirmelerden çok, başarıya, performansa ve tecrübeye dayalı olduğunu vurgulayarak; “Bu da, cinsiyet ayrımı olmadan, çalışanların eşit koşullarda kendilerini geliştirmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine uygun bir ortam yaratıyor. Bunun bankamızdaki doğal sonucu olarak, üst yönetimimizde 4, yönetim kurulumuzda ise 2 kadın liderimizin olmasından gurur duyuyoruz.” dedi.