﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Mart 2017 Pazartesi 10:44

ABank kadın yönetici hassasiyeti ile dikkat çekiyor

Ülkemizin, üst üste iki kadın genel müdür deneyimi yaşamış ilk ve tek bankası ABank, kadın istihdamına yönelik hassasiyetiyle dikkat çekiyor. 

ABank kadın yönetici hassasiyeti ile dikkat çekiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
ABank kadın yönetici hassasiyeti ile dikkat çekiyor
   Ülkemizin, üst üste iki kadın genel müdür deneyimi yaşamış ilk ve tek bankası ABank, kadın istihdamına yönelik hassasiyetiyle dikkat çekiyor. ABank’ın, kadın istihdamı ve çalışan oranı konusundaki çıkış noktası, “eşitlik” vizyonu. Bankanın halihazırda, Genel Müdürü Müge Öner dâhil; üst yönetiminde 4yönetim kurulunda ise 2 kadın yöneticisi bulunuyor. Kadınların, ekonomik hayatlarını kendileri şekillendirmeye başladığında, gelirlerinin büyük çoğunluğunu eğitim, kültür gibi, yeniden üretim alanlarında harcadıkları, birçok araştırmada çıkan bir gerçek. Ayrıca iş yaşamı, kadınlara has yaklaşımlara, her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor. Kadın dostu şirket tanımlamasına, her geçen gün daha fazla şirket giriyor.
   Bu alanın erken örneklerinden ABank’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Müge Öner, finans sektöründe kariyer yollarının ve terfilerin, öznel değerlendirmelerden çok, başarıya, performansa ve tecrübeye dayalı olduğunu vurgulayarak; “Bu da, cinsiyet ayrımı olmadan, çalışanların eşit koşullarda kendilerini geliştirmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine uygun bir ortam yaratıyor. Bunun bankamızdaki doğal sonucu olarak, üst yönetimimizde 4, yönetim kurulumuzda ise 2 kadın liderimizin olmasından gurur duyuyoruz.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
ABankKadın YöneticiMeüge Öner
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere gelsin Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...
Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene ilave 100 TL Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene...
THY’den Amerika atağı THY’den Amerika atağı
ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah sattı ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah...
Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor
Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı
Yukarı Çık

Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...

Haberi Oku