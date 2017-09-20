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ABank'ta üst düzey atama

- Bankanın üst yöneticiliğine (CEO) Cenk Kaan Gür getirildi

ABank'ta üst düzey atama

- Bankanın üst yöneticiliğine (CEO) Cenk Kaan Gür getirildi

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:43
ABank'ta üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - ABank üst yöneticiliğine (CEO) Cenk Kaan Gür atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ABank'ta üst yönetim değişiklikleriyle yeni bir dönem başladı. Banka yönetim kurulu, Cenk Kaan Gür'ü bankanın yeni CEO'su olarak atadı.

Gür'ün atama kararı, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan, Cenk Kaan Gür gibi yetenekli ve tecrübeli bir ismin liderliğinde ABank'ın müşterilerine en iyi hizmeti sunarak büyümesini sürdüreceğini ve Türkiye ekonomisine katkısını artırarak devam ettireceğini kaydetti.

Cenk Kaan Gür de karlı büyüme ve yenilikçi bankacılık anlayışıyla müşterilerine ve ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmak hedefiyle çalışacaklarını belirterek, "ABank'ın sektördeki konumunu daha da güçlendireceğiz. ABank’ın gelecek yıllarda güçlü performansıyla ülkemiz ekonomisine ve hissedarlarımıza önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ABank
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