08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:18

ABD'deki ilk mağazasını açtı

Yemek odasından yatak odasına, genç odasından oturma odasına, ev tekstilinden yatağa kadar bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ve aksesuarları 20 yıldır tek çatı altında toplayan Alfemo, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk mağazasını yıldızlar şehri Los Angeles’ta açtı.