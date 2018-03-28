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ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyümesi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a revize edildi.

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyümesi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a revize edildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:20
ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü

WASHINGTON (AA) - ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüyerek beklenenden daha iyi performans sergiledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2017’nin ekim-aralık dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,5’ten yüzde 2,9’a revize etti. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Beklentiyi geride bırakan büyümede, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon belirleyici rol oynadı. Harcamalardaki artış yüzde 3,8'den yüzde 4’e revize edilerek 2014’ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğine ait enflasyon verilerinde ise revizyona gidilmedi. 4. çeyrek PCE fiyat endeksi yüzde 1,9 ve GSYH fiyat endeksi yüzde 2,3’de sabit bırakıldı.

Ülke ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında yüzde 2,3 büyüme kaydetti.

Analistler, 2017’de bir önceki yıla kıyasla 0,8 puan hızlanan büyümenin, bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimleriyle birlikte yüzde 3’e yaklaşacağına işaret ediyor.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Bu arada, beklentiyi aşan büyüme verisi, doları desteklerken, altın fiyatlarını ve tahvil faizlerini aşağı çekti.

Avro/dolar, veriler öncesinde 1,2392’den işlem görürken, 1,2380-1,2385 bandına geriledi. Dolar/TL, 3,9938’den 4,0032’ye yükseldi.

Altının ons fiyatı verilerin ardından 1,334 dolardan 1,333 dolara indi. Brent petrol 69,09 dolardan 69,11 dolara çıktı. 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,79’dan yüzde 2,77’ye geriledi.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
ABD Büyüme VerisiEkonomiKişisel Tüketim Harcamaları
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