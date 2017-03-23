ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah sattı

2016'DA 35 F-16 SAVAŞ UÇAĞI

Irak'ı işgal ettikten sonra, petrol yataklarının büyük bölümüne yıllarca el koyan Amerikan yönetimi, Bağdat'ta kukla hükümetlere, tarihinin en karlı silah satışını gerçekleştirdi. Ortadoğu ülkelerini kan gölüne çeviren Amerikan yönetimi, bölgede müttefik olarak kullandığı ülkelere 2005 yılından sonra artan silah satışlarının 2009 ve 2012 yıllarında rekor düzeye ulaştığı ortaya çıktı.ABD Dışişleri Bakanlığı, 2005 yılından bu yana "dış askeri satış" (FMS) programı altında Irak'a toplam 22 milyar dolarlık silah satışını onayladığını açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Bağdat arasındaki güvenlik iş birliğine ilişkin son 12 yıla ait bilgileri kamuoyu ile paylaştı.Bakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda FMS programı altında 2005 yılından beri Irak'a 22 milyar dolarlık silah satışının onaylandığı bildirildi. Belirtilen rakamın büyük bölümünün Irak hükümeti tarafından finanse edildiği belirtilerek, "Irak, çok farklı segmentte Amerikan yapımı askeri malzemeleri satın alarak savunmasında güçlü bir ABD-Irak işbirliği sergilemiştir." ifadelerine yer verildi.2016 yılında ise Irak'ın ABD'den 146 adet M1A1 tipi tank, 35 F-16 savaş uçağı, 24 adet IA407 tipi helikopter ve 9 adet de C-130 tipi kargo uçağı satın aldığı açıklandı.Washington'ın Bağdat'a yaptığı bu silah satışlarının ise, ABD'nin Dış Askeri Finansmanlığı (FMS), Aşırı Savunma Maddeleri (EDA), Irak Güvenlik Güçleri Finansmanlığı (ISFF) ve Irak Eğit-Donat Bütçesi (ITEF) programları kapsamında finanse edildiği kaydedildi.Öte yandan "Trading Economics" adlı savunma haberleri odaklı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Irak'ın askeri harcamaları son on yıl içerisinde hızlı bir artış gösterdi. 2006 - 2010 arasında yıllık askeri harcaması 3 ila 4 milyar arasında değişen Irak, 2011 yılından itibaren askeri harcamalarını artırmaya başladı. Irak, 2011 ve 2013 yılları arasında 6 ila 8 milyar dolarlık bir askeri harcama yaparken, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Irak'a girmesinin ardından bu rakam daha da arttı.2014 yılında 9.5 milyar dolarlık bir askeri harcama yapan Irak'ın, 2016 yılında ise yaklaşık 13 milyar dolarlık askeri harcama yaptığı tahmin ediliyor.DEAŞ'ın özellikle Musul kentinden temizlenmesi sürecinde Irak hükümetine güçlü destek veren Washington yönetimi, Irak'a kısa ve orta vadede de hem askeri hem de ekonomik anlamda desteğini sürdürme sözü veriyor.