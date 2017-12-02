ABD Senatosu vergi tasarısını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini öngören 1,5 trilyon dolarlık vergi tasarısını az bir farkla onayladı.

Cumhuriyetçi senatörlerin tartışmalı vergi tasarısı, Washington saatiyle 02:00 civarında yapılan oylamada 49’a karşı 51 oyla kabul edildi.



Demokratların topyekün karşı çıktığı tasarıya muhalafet eden tek Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker oldu. Corker, tasarıya bütçe açığını en az 1 trilyon dolar artıracağı gerekçesiyle "hayır" oyu kullandığını açıkladı.



Amerikan şirketlerine yönelik vergi oranını yüzde 35’ten yüzde 20’ye indirecek tasarının güçlü muhalefete rağmen Senato’dan geçmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki en önemli başarısı olarak değerlendirildi.

500 sayfalık tasarıyı incelemeden oyladılar

Senato’da gün boyu süren oturumlarda Cumhuriyetçilerin yasa teklifini kapalı kapılar ardında revize etmesini şiddetle eleştiren Demokratlar, tasarının hafta başından beri yapılan değişiklikleri içeren son versiyonu görmeyi ısrarla talep etti.



Buna karşın, Cumhuriyetçiler yaklaşık 500 sayfalık vergi tasarılarını, oylamadan sadece birkaç saat kala Demokratlarla paylaştı. Yasa teklifi metninin Demokrat senatörlere verildikten sonra üzerinde el yazısıyla değişiklikler yapılmaya devam edilmesi de tartışmalara neden oldu.





Söz konusu değişikliklerin içeriği, tasarının elle yazılan değişiklikleri içeren haliyle kamuoyuyla paylaşılmasının ardından belli olacak. Sosyal medyada “Cumhuriyetçi Vergi Sahtekarlığı” etiketi açıldı

Demokrat senatörler, 1,5 trilyon dolarlık vergi tasarısını inceleyebilmek için oylamanın pazartesi gününe ertelenmesini önerdi ancak Cumhuriyetçiler bu öneriyi oy birliğiyle reddetti. Demokratlar, incelemeden oylamak istemedikleri tasarıyı sosyal medyada “Cumhuriyetçi Vergi Sahtekarlığı” etiketini açarak protesto etti. Ayrıca, tasarıda elle yapılan değişikliklerin olduğu sayfaların fotoğrafları sosyal medyada en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı. Demokratların tasarıya yönelik tüm değişiklik önerileri de Cumhuriyetçiler tarafından engellendi.

“Uzlaşma” süreci başlayacak

Oylamadan zaferle ayrılan Cumhuriyetçi senatörler, şimdi Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek "uzlaşma" sürecini başlatacak.



Bunun nedeni, ABD Temsilciler Meclisi’nin geçen ay aynı ismi taşımasına rağmen bazı farklılıklar içeren bir başka vergi tasarısını onaylamış olması.

Trump: “Tasarıyı Noel’den önce imzalamak için sabırsızlanıyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Senato’da sabah saatlerinde yapılan oylamanın sonucunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.



Son 30 yılın en büyük vergi indirimlerini içeren vergi tasarısının yıl bitmeden masasında olmasını isteyen Trump, “Amerika genelindeki çalışkan ailelere muazzam vergi indirimleri sağlamaya bir adım daha yaklaştık. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Finans Komitesi Başkanı Orrin Hatch’e tasarımıza kılavuzluk ettikleri için özel olarak teşekkür ediyorum. Tasarıyı Noel’den önce imzalamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.



Muhabir: Gülbin Yıldırım

