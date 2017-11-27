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ABD'de 'Black Friday' online satışları rekor kırdı

ABD’de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı “Black Friday” (Kara Cuma) çerçevesinde yapılan online satışlar 5 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de 'Black Friday' online satışları rekor kırdı

ABD’de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı “Black Friday” (Kara Cuma) çerçevesinde yapılan online satışlar 5 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 22:43
ABD'de 'Black Friday' online satışları rekor kırdı

WASHINGTON

ABD’de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı “Black Friday” (Kara Cuma) çerçevesinde yapılan online satışların 5 milyar doları aşarak rekor kırdığı bildirildi.

Adobe Digital Insights’in ülkedeki 4 bin 500 perakende satış sitesinden topladığı verilere göre, Amerikalılar “Black Friday”de 5 milyar 30 milyon dolar harcadı.

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Black Friday’de yapılan online satışlar bir önceki seneye kıyasla yüzde 16,9 artarak tüm zamanların rekorunu da kırdı.

Ortalamada yüzde 50’ye yaklaşan indirimlerden yararlanmak isteyen Amerikalı tüketicilerin en fazla elektronik ve giyim ürünlerine yöneldiği bildirildi.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
ABDBlack FridayDünyaİndirimli AlışverişOnline SatışThanksgiving Day
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