ABD'de 'Black Friday' online satışları rekor kırdı

WASHINGTON
ABD’de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı “Black Friday” (Kara Cuma) çerçevesinde yapılan online satışların 5 milyar doları aşarak rekor kırdığı bildirildi.
Her yıl kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Black Friday’de yapılan online satışlar bir önceki seneye kıyasla yüzde 16,9 artarak tüm zamanların rekorunu da kırdı.
Ortalamada yüzde 50’ye yaklaşan indirimlerden yararlanmak isteyen Amerikalı tüketicilerin en fazla elektronik ve giyim ürünlerine yöneldiği bildirildi.
Muhabir: Gülbin Yıldırım