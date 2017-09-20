ABD'den getirdiği tohumlarla rengarenk mısır üretti

AKSARAY(AA) - Aksaray'da, 12 yıldır çiftçilik yapan Halis Katman'ın bir belgeselde görüp etkilenerek yetiştirdiği rengarenk mısırlar, görenleri şaşırtıyor.

Merkeze bağlı İncesu köyünde yaşayan 35 yaşındaki Katman, televizyonda izlediği renkli mısırlardan yetiştirmeye karar verdi.

Araştırmaları sonucunda ABD'deki üreticiler ile temasa geçen Katman, Oklahoma eyaletinden getirttiği tohumlar ile bahçesinde üretime başladı.

Eşinin de desteği ile 500 metrekarelik bahçesinde 6 ay önce yetiştirmeye başladığı renkli mısırların ilk hasadını yapan Katman'ın, sarı, mavi, pembe, kırmızı ve turuncu gibi renklerde yetişen mısırları görenler gerçek olduğuna inanmıyor.

Katman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Mesleğini daha iyi yapabilmek için televizyondaki çiftçi programlarını izlediğini, sosyal medyayı takip ettiğini anlatan Katman, şöyle devam etti:

"Televizyonda ABD'de renkli mısır yetiştiren Kızılderili bir ailenin belgeselini izledim. Aztek ve İnka medeniyetinden kalma renkli mısırları yetiştiriyorlardı. Görünce çok etkilendim. Mavi, yeşil, kırmızı, pembe renklerdeydi. İlk başta şaşırdım. Daha sonra nasıl temin edebilirim diye araştırma yaptım. Renklere büyük ilgim var. Renkli yumurta veren tavuklar da besliyorum. Araştırmalarım sonucunda ABD'nin Oklahoma eyaletinde bulunan bir üretici ile iletişime geçerek tohum getirttim. Farklı renkteki tohumları ekerek bahçemde üretim yapmaya başladım."

Muhabir: Turan Kazak/Adem Koçak