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ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinde önemli rol oynadığı iddia edilen 2 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinde önemli rol oynadığı iddia edilen 2 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

26 Aralık 2017 Salı 23:58
ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetleriyle ilişkili oldukları gerekçesiyle Pyongyang rejiminin 2 üst düzey yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Kore İşçi Partisinin kontrolündeki Kore Askeri Endüstri Bakanlığı Direktör Yardımcısı Kim Jong Sik ve Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Chol'un yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik süregelen faaliyetlerinde önemli rol oynadığı belirtilen 2 yetkilinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 22 Aralık'ta açıklanan yaptırım listesinde de yer aldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. OFAC, bu açıklamanın ardından 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine BakanlığıDünyaKuzey KoreOFACYaptırım
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