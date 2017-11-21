ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım kararı

WASHİNGTON (AA) - Washington yönetimi, "teröre destek veren devletler" listesine eklediği Kuzey Kore'nin ticari faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı aldı.

Washington yönetimi, "teröre destek veren devletler" listesine eklediği Kuzey Kore'yi ekonomik açıdan izole etmek için yaptırımlarını genişletti.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Donald Trump’ın dün Kuzey Kore’yi "teröre destek veren devlet" statüsüne almasının ardından ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı alındı.



“Yaptırım kararının, Kuzey Kore’nin yasa dışı balistik füze ve nükleer silah programları için kullandığı gayri meşru finansmanı kesmek” için alındığı ifade edilen açıklamada, yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşların Kuzey Kore’yle uzun yıllara dayanan ticari ilişkileri olduğu vurgulandı.



ABD’nin kara listesine eklenen 13 şirketten bazılarının Çin’de faaliyet göstermesi dikkati çekerken, açıklamada bunlardan Dandong Kehua Economy & Trade, Dandong Xianghe Trading ve Dandong Hongda Trade isimli üç şirketin Ocak 2013 – Ağustos 2017 arasında Kuzey Kore’ye toplam 750 milyon dolarlık mal ticareti gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

"Ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "Uluslararası barışı ve güvenliği tehdit etmeye devam eden Kuzey Kore’yi dış ticaret ve gelir kaynaklarından mahsur bırakarak ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.



Başkan Donald Trump da Kuzey Kore’yi "teröre destek veren devletler" listesine eklediğini açıkladığı konuşmasında ülkeye "en üst düzeyde yaptırım uygulanacağını" kaydetmişti.Uzmanlar, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptırımların aralarında bankalarda olmak üzere daha fazla Çinli şirketi hedef alabileceğini öngörüyor.Kuzey Kore, ABD’nin “teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye ikinci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008’de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

Muhabir: Gülbin Yıldırım