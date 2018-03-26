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AB'den araçlara yeni zorunluluk

AB'de 31 Mart itibariyle yeni araçlarda acil durumlarda otomatik olarak 112 araması yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

AB'den araçlara yeni zorunluluk

AB'de 31 Mart itibariyle yeni araçlarda acil durumlarda otomatik olarak 112 araması yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:32
AB'den araçlara yeni zorunluluk

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) 31 Mart itibariyle bütün yeni araçlarda acil durumlarda otomatik arama yapacak yardım sistemleri yer alacak.

AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 2015 yılında onaylanan "eCall" adlı düzenleme 31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle, AB'de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV ve hafif kamyonetlerde acil durumlarda otomatik olarak arama yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

Yeni sistemle AB ülkesi 28 ülkede bir motorlu taşıt kaza yaptığında, aracın içindeki sistem otomatik olarak 112'yi arayacak.

Eğer yolcu bu esnada konuşacak durumda değilse kazanın gerçekleştiği yerin bilgisi en yakın acil merkezine iletilecek. Böylece bölgeye acil servisler hızla müdahale edebilecek.

Anahtar Kelimeler:
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