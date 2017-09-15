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AB’den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım kararı aldı.

AB’den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım kararı aldı.

15 Eylül 2017 Cuma 19:27
AB’den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları daha da genişletti.

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AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 1 kişi ve 3 kurum daha AB'nin yaptırım listesine eklendi.

Böylece, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 53 kurum ve 63 kişi bulunuyor. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 6 şirkete daha yaptırım uygulanmakta.

AB’nin dün aldığı Kuzey Kore yaptırımlarıyla da ülkeden demir, demir cevheri, deniz ürünleri, kurşun ve kurşun cevheri ithal edilmesi tamamen engellenmiş, Kuzey Kore vatandaşlarının AB ülkelerinde istihdam edilmelerine de yasak getirilmişti.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

Kuzey Koreli yetkililer, geçtiğimiz günlerde yeni geliştirdikleri kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa BirliğiBalistik FüzeDünyaKuzey KoreNükleerYaptırım ListesiYaptırımlar
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