Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117729
ALTIN
166.689
DOLAR
3.9280
STERLİN
5.5250
EURO
4.8267
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat...
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde pes etmek yok
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde...

AB'den teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı

AB Komisyonu, Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformlardan yüzde 3 vergi alınmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

AB'den teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı

AB Komisyonu, Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformlardan yüzde 3 vergi alınmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:55
AB'den teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformların cirolarından yüzde 3 oranında vergi alınmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu, dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenleme teklifini açıklandı.

Buna göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital platformlar yıllık cirolarının yüzde 3’ü oranında vergi alınacak.

Vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon avronun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri AB ülkelerinde yıllık 50 milyon avroyu aşan dijital şirketlere yönelik olacak.

Bu vergiyle AB üyesi ülkelerin yıllık 5 milyar avro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

Düzenleme teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiEkonomiSanal Platformlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin cari açığı yüzde 26 arttı
ABD'nin cari açığı yüzde 26 arttı
"Estetik operasyonları kişinin psikolojisine de iyi geliyor"
ARAS EDAŞ'tan 3 yılda 600 milyon liralık yatırım
ARAS EDAŞ'tan 3 yılda 600 milyon liralık yatırım
Doğan Grubu medyadan çekiliyor mu? Hürriyet Demirören'e satıldı
Doğan Grubu medyadan çekiliyor mu? Hürriyet Demirören'e satıldı
Taksiciler saldırdıkça, UBER kullananların sayısı arttı
Taksiciler saldırdıkça, UBER kullananların sayısı arttı
'Facebook hakkında soruşturma başlatıldı' iddiası
'Facebook hakkında soruşturma başlatıldı' iddiası
Sayıştaydan seçim zarfı açıklaması
Sayıştaydan seçim zarfı açıklaması
101 yerleşim yeri daha doğalgaza kavuştu
101 yerleşim yeri daha doğalgaza kavuştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim