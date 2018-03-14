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AB'den Türkiye'ye 3 milyar avro ek kaynak teklifi

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynak verilmesini teklif etti.

AB'den Türkiye'ye 3 milyar avro ek kaynak teklifi

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynak verilmesini teklif etti.

14 Mart 2018 Çarşamba 15:19
AB'den Türkiye'ye 3 milyar avro ek kaynak teklifi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynak verilmesini teklif etti.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Brüksel'de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destekle ilgili basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroluk desteğinin ilk kısmının 2017 sonu itibariyle sözleşmelerle bağlandığını belirten Avramopoulos, "AB, sözüne uygun davrandı. AB Komisyonu, bugün Türkiye'deki sığınmacılara yönelik fonun ikinci üç milyar avroluk dilimini harekete geçiriyor." diye konuştu.

Avramopoulos, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 3 milyar avroluk ilave dilimin 1 milyar avrosunun AB bütçesinden, 2 milyar avrosunun ise üye ülkeler tarafından sağlanacağını anlattı.

"Ortak sorunlar karşısında AB'nin Türkiye'yle işbirliği önemli"

Söz konusu mali destekle şimdiye kadar 500 bin çocuğa eğitim ve 1,2 milyon sığınmacıya aylık mali destek sağladığını ifade eden Avramopoulos, "Bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ortak sorunlar karşısında AB'nin Türkiye'yle işbirliği önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avramopoulos, sığınmacı mutabakatın "olumlu sonuçlar" doğurduğuna dikkati çekerek, "Türkiye-AB arasındaki bu mutabakat devam etmeli. İlişkilerde bir ilerleme söz konusu ve bu durum karşılıklı çıkarımıza." dedi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonunun, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynağın harekete geçirilmesi teklifinde bulunulduğu kaydedildi.

Süreç

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda bulunuyor. Türkiye'de 3,5 milyonun üzerindeki sığınmacının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin sığınmacılar için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediye harcamalarıyla birlikte yaklaşık 30 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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Avrupa Birliği KomisyonuEk KaynakSuriyeli SığınmacılarSünya
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