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ABD'nin cari açığı yüzde 26 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkenin cari işlemler açığı 2017 Ekim-Aralık döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26 artışla 128,2 milyar dolara çıktı.

ABD'nin cari açığı yüzde 26 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkenin cari işlemler açığı 2017 Ekim-Aralık döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26 artışla 128,2 milyar dolara çıktı.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:33
ABD'nin cari açığı yüzde 26 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de cari işlemler açığı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26'lık artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, 2017 yılının ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26 büyüyerek 128,2 milyar dolara çıktı.

Böylece gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 2,6’ya yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 125 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentileri aşan cari açıkta, ülkenin mal ticaretinden kaynaklanan ticaret açığının yükselmesi etkili oldu.

Bu arada, 2017’nin üçüncü çeyreğine yönelik ticaret açığı, 100,6 milyar dolardan, 101,5 milyar dolara revize edildi. Söz konusu çeyrekte, cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
ABDCari AçıkDünya
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